Дмитрий Песков сообщил, что стало с пойманной Путиным щукой

Москва, 26 сентября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что из пойманной главой государства Владимиром Путиным щуки сварили уху.

После сентябрьской поездки на Дальний Восток российский лидер на несколько дней остановился в Сибири вместе с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу. Там они заночевали в лесу — развели костер, поставили палатки и порыбачили.

Во время отдыха в тайге Путин поймал щуку. Рыбу не взвешивали, однако щука пошла на уху. Больше всего в ходе поездки президента впечатлили маралы — представители подвида благородного оленя, пишет LIFE.

Глава оборонного ведомства высокого оценил палатку Путина. Шойгу обратил внимание на необычный камин, представляющий собой инфракрасный обогреватель.