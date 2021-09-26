Сирийские власти определили ключевые задачи по улучшению ситуации в Деръа

Власти Сирийской Арабской Республики (САР) готовы перейти к новому этапу восстановления провинции Деръа, где недавно произошло обострение ситуации.

Для повышения эффективности инициативы министр местного управления и экологии Хусейн Махлуф вместе с главой Минэнерго Гассаном аз-Замелем провели большую встречу с депутатами Народного совета от данного региона. Государственные служащие обсудили вопросы, касающиеся улучшения качества жизни и обслуживания граждан.

Чиновники определили ключевые направления дальнейшей работы, которые помогут добиться поставленных целей:

Восстановление базовой инфраструктуры: дорог, электросетей, канализационных систем.

Обеспечение граждан питьевой водой.

Расширение использования источников альтернативной энергии.

Открытие сирийско-иорданской зоны свободной торговли.

Исключение Национальной больницы города Изра и водонасосных станций из графика нормирования электроэнергии.

Выделение дополнительных средств на расчистку завалов в районе Деръа аль-Балад.

Завершение строительства Дома правительства.

Ремонт зданий департамента внутренней торговли, культурных центров и других госучреждений.

Восстановление городских советов в Босре и Тафасе.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Министр местного управления и экологии САР отметил, что в стране идет непрерывная работа по улучшению качества обслуживания населения и восстановлению местных торговых рынков. По его словам, ускорение темпов реализации проектов развития государства является важным потому, что так можно избежать лишних трат бюджетных средств.

Министр электроэнергетики Гассан аз-Замель в свою очередь выступил с призывом к чиновникам активнее взаимодействовать с местным обществом. Также он отметил важность борьбы с членами бандформирований, деятельность которых в ряде случаев приводила к повреждению линий электропередач, что мешает работе важных инфраструктурных объектов вроде водонасосных станций. Помимо этого, министр предложил расширить кадровый состав госучреждений Деръа и повысить налоговые ставки в городах провинции — увеличение бюджета в этом случае необходимо использовать для ускорения восстановительных работ.

После встречи с членами Народного совета региона министры в сопровождении губернатора Марвана Шарбака посетили территорию таможни в районе Деръа аль-Балад и пограничный пункт Насиб. Там они также поговорили с представителями местной администрации ради выявления ключевых потребностей данных объектов.

Федеральное агентство новостей /

Недавнее обострение в Деръа началось в конце июля. Силы местных незаконных вооруженных группировок активизировались после ареста ряда их сторонников, задержанных по подозрению в преступной деятельности. После этого боевики захватили Деръа аль-Балад, что спровоцировало ответные действия со стороны Сирийской Арабской Армии, окружившей район.

Работа сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) позволила избежать лишнего кровопролития. Благодаря их дипломатическим усилиям удалось добиться прекращения боевых действий и прийти к мирному соглашению. Сейчас члены бандформирований в разных частях региона проходят процедуру урегулирования статуса: взамен на сдачу оружия и отказа от преступной деятельности, направленной против правительства и сирийского народа, они получают возможность вернуться к нормальной жизни и стать полноценной частью общества.

Федеральное агентство новостей / Ахмад Марзук

На территориях правительственных учреждений населенных пунктов Дахиль, Аль-Музейриб, Аль-Ядуда, Тафас и других организованы специальные центры, куда боевики обращаются в рамках данной мирной инициативы. ЦПВС РФ осуществляет контроль за процессом. Также накануне сирийские правительственные силы в сопровождении российской военной полиции вошли в населенный пункт Сахим аль-Джулян. Всего за день в пункт урегулирования статуса обратились 350 человек, сдавшие около 50 единиц оружия и свыше тысячи боеприпасов.