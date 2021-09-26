Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 14:10
14:09
Происшествия
Пьяные мигранты разбили стекла подъезда многоэтажки в Рязани
14:05
Весь мир
Сирийские власти определили ключевые задачи по улучшению ситуации в Деръа
14:04
Шоу-бизнес
Старший сын рыжего «Иванушки» переехал к отцу после развода родителей
13:57
Происшествия
Десятилетнего петербуржца нашли живым спустя три дня после пропажи
13:57
Общество
Праздник для большого начальника: как и когда отмечается День генерального директора в России
13:55
Шоу-бизнес
Меган Маркл в свободном платье спровоцировала слухи о третьей беременности
13:53
Общество
День языков: русский — самый распространенный язык в Европе и другие интересные факты
13:51
Происшествия
Водитель Ford Focus погиб после наезда на остановку в Петербурге
13:40
Происшествия
Большегруз смял легковушку на трассе в Прикамье, водитель погиб
13:36
Общество
Дмитрий Песков сообщил, что стало с пойманной Путиным щукой
Все новости

У Марата Башарова обнаружились приемные дети из Сирии
Шоу-бизнес
У Марата Башарова обнаружились приемные дети из Сирии
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 26 сентября. Знаменитый актер и телеведущий Марат Башаров оказался опекуном двоих приемных детей. У него обнаружились неродные сын и дочь из Сирии.

Башаров стал отцом в 2004 году, когда на свет появилась его дочь Амели от директора Елизаветы Круцко, брак с которой был заключен по исламским традициям. Кроме того, в 2016 году у актера родился сын Марсель. Матерью мальчика является экс-супруга артиста Елизавета Шевыркова.

Однако на самом деле у телеведущего есть еще двое детей — пятилетний Ахмад и семилетняя Асми. Башаров впервые увидел мальчика и девочку три года назад, побывав в лагере для сирийских беженцев. Актер направился с гуманитарной помощью в Ливан и не смог сдержать слез, когда увидел, в каких условиях приходится жить малышам.

«Этой зимой дети приезжали сюда. Снова видели снег, были очень рады этому снегу, надеюсь, они снова приедут», — рассказал телеведущий в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Сирийские дети Башарова из разных семей, причем у мальчика и девочки есть родные матери, братья и сестры. Актер, оформивший опекунство, помогает детям деньгами, игрушками и одеждой. Ведущий старается привозить приемных сына и дочь в Москву при любой возможности.

«Они полгода там, полгода здесь», — уточнил Башаров.

Ранее поклонники актрисы Ирины Пеговой возмутились ее съемкам в одном проекте с Башаровым. Фанаты потребовали выгнать актера с площадки, вспомнив скандалы с избиением бывших возлюбленных артиста.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / У Марата Башарова обнаружились приемные дети из Сирии
дети актер башаров
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru