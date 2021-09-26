У Марата Башарова обнаружились приемные дети из Сирии

Москва, 26 сентября. Знаменитый актер и телеведущий Марат Башаров оказался опекуном двоих приемных детей. У него обнаружились неродные сын и дочь из Сирии.

Башаров стал отцом в 2004 году, когда на свет появилась его дочь Амели от директора Елизаветы Круцко, брак с которой был заключен по исламским традициям. Кроме того, в 2016 году у актера родился сын Марсель. Матерью мальчика является экс-супруга артиста Елизавета Шевыркова.

Однако на самом деле у телеведущего есть еще двое детей — пятилетний Ахмад и семилетняя Асми. Башаров впервые увидел мальчика и девочку три года назад, побывав в лагере для сирийских беженцев. Актер направился с гуманитарной помощью в Ливан и не смог сдержать слез, когда увидел, в каких условиях приходится жить малышам.

«Этой зимой дети приезжали сюда. Снова видели снег, были очень рады этому снегу, надеюсь, они снова приедут», — рассказал телеведущий в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Сирийские дети Башарова из разных семей, причем у мальчика и девочки есть родные матери, братья и сестры. Актер, оформивший опекунство, помогает детям деньгами, игрушками и одеждой. Ведущий старается привозить приемных сына и дочь в Москву при любой возможности.

«Они полгода там, полгода здесь», — уточнил Башаров.

Ранее поклонники актрисы Ирины Пеговой возмутились ее съемкам в одном проекте с Башаровым. Фанаты потребовали выгнать актера с площадки, вспомнив скандалы с избиением бывших возлюбленных артиста.