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Бена Аффлека заподозрили в расставании с Дженнифер Лопес из-за отписки в соцсетях
Шоу-бизнес
Бена Аффлека заподозрили в расставании с Дженнифер Лопес из-за отписки в соцсетях
Ben Affleck  /  Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 26 сентября. Фанаты голливудской звезды Бена Аффлека предполагают, что его роман с Дженнифер Лопес подошел к концу. Актер неожиданно отписался от возлюбленной в соцсетях.

Новость о возобновлении романе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес после 17-летнего разрыва стала главной новостью шоу-бизнеса. Похоже пара смогла продержаться только полгода: поклонники заподозрили, что в отношениях звезд не все так гладко. Внимательный пользователи Сети заметили, что Лопес и Аффлек отписались друг от друга в Instagram. Многие продолжают надеяться на хороший исход, аргументируя это тем, что певица не удалила со своей страницы совместные фотографии с возлюбленным.

Многие уверены, что Лопес и Аффлек мирно договорились о паузе в отношения. Романтические каникулы пары – незабываемый совместный отдых и поездка на Венецианский фестиваль – подошли к логическому завершению, ведь звездам необходимо вернуться к работе. Голливудского актера ждут съемки в военной драме «Призрачная армия» в Техассе, а певица в это время будет занята на производстве картины «Мать» в Канаде.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые начали встречаться еще в нулевых. Пара даже обручилась, однако через несколько месяцев, к разочарованию фанатов, сообщила о разрыве. Спустя 17 лет звезды решили дать своим отношениям второй шанс. Поклонники верили: на этот раз роман точно закончиться свадьбой. Подогрел слухи о помолвке и сам актер, которого летом видели у Тиффани в Сенчури-Сити, где он присматривал обручальные кольца.

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отношения лопес бен аффлек
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