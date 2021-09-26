Назаров высмеял Дзюбу за картинное падение в матче между «Зенитом» и «Крыльями»

Москва, 26 сентября. Народный артист России Дмитрий Назаров исполнил новую песню, в которой пошутил про форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

Новый пост был опубликован в Instagram-аккаунте известного болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова 26 сентября. Актер театра и кино спел песню, в которой упомянул Артема Дзюбу. По мнению Назарова, нападающий «Зенита» слишком картинно упал в штрафной площади «Крыльев Советов» во втором тайме матча девятого тура РПЛ.

«Бедный Дзюба за воздух некстати зацепился одною из ласт. К сожалению, такого пенальти вам в Европе никто не подаст», — спел именитый актер.

Накануне «Зенит» упрочил лидерство в таблице РПЛ, обыграв «Крылья» со счетом 2:1. Дзюба забил гол, после чего заработал для своей команды одиннадцатиметровый удар. В девяти турах РПЛ «Зенит», являющийся действующим победителем турнира, набрал 23 очка.