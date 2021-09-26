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Минпромторг утвердил новый этап внедрения беспилотных автомобилей в РФ
Экономика
Минпромторг утвердил новый этап внедрения беспилотных автомобилей в РФ
sber.ru  /  Сбер.ру

Москва, 26 сентября. Российское ведомство начнет собирать аналитические данные испытаний беспилотных автомобилей.

Автоматизированные транспортные средства испытывают на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане с 2018 года. Эксперимент будет продолжаться до 1 марта 2022 года. В данный момент беспилотники уже могут ездить без инженера-испытателя в салоне. О ходе программы внедрения технологии написала «Российская газета».

Минпромторг РФ утвердил порядок сбора и предоставления информации о прошедших испытаниях. Предполагается, что в России беспилотные автомобили смогут попасть на массовый рынок такси уже к 2035 году. Заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов считает, что в ближайшие 15-20 лет большинство автомобилей на дорогах станут беспилотными.

За рубежом одним из лидеров беспилотного автомобилестроения является американская компания Tesla. В США ранее начали проверку системы безопасности автопилота машины из-за нескольких аварий.

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