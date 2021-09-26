Покупатели Mercedes-Benz больше года ждут машины из-за нехватки комплектующих

Москва, 26 сентября. Некоторым клиентам Mercedes-Benz приходится ждать свои машины свыше года, сообщил гендиректор концерна Daimler Ола Каллениус газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Спрос на автомобили компании остается значительным, однако действуют серьезные ограничения, заявил он.

«Для некоторых моделей время ожидания больше, чем хотелось бы, в некоторых случаях более года», — сообщил Каллениус.

Глава Daimler допустил, что стабилизация производителями поставок автоэлектроники может произойти в 2023 году. Среди препятствующих этому факторов он выделил сохраняющиеся структурные проблемы, а также карантинные ограничения, введенные в ключевых странах-поставщиках из-за пандемии коронавируса.

Глобальный дефицит полупроводников привел к убыткам автокомпаний в общей сложности на 210 млрд долларов.

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