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Покупатели Mercedes-Benz больше года ждут машины из-за нехватки комплектующих

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 13:28
Экономика
Покупатели Mercedes-Benz больше года ждут машины из-за нехватки комплектующих
mercedes-benz.ru  /  АО «Мерседес-Бенц РУС»

Москва, 26 сентября. Некоторым клиентам Mercedes-Benz приходится ждать свои машины свыше года, сообщил гендиректор концерна Daimler Ола Каллениус газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Спрос на автомобили компании остается значительным, однако действуют серьезные ограничения, заявил он.

«Для некоторых моделей время ожидания больше, чем хотелось бы, в некоторых случаях более года», — сообщил Каллениус.

Глава Daimler допустил, что стабилизация производителями поставок автоэлектроники может произойти в 2023 году. Среди препятствующих этому факторов он выделил сохраняющиеся структурные проблемы, а также карантинные ограничения, введенные в ключевых странах-поставщиках из-за пандемии коронавируса.

Глобальный дефицит полупроводников привел к убыткам автокомпаний в общей сложности на 210 млрд долларов.

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин ранее рассказал, как водители могут избежать штрафа за тюнинг авто. В первую очередь стоит обратиться к руководству по эксплуатации транспорта.

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