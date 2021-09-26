В Германии выборы в бундестаг проходят с антиковидными мерами

Берлин, 26 сентября. Избиратели не создают очередь на парламентских выборах в Германии. Процедура голосования проходит с соблюдением антиковидных мер.

Об этом сообщил журналист РИА Новости. Помимо паспорта гражданам необходимо иметь с собой медицинскую маску. Люди могут приходить со своей ручкой, либо пользоваться той, что предоставляется на избирательном участке. Эти принадлежности периодически дезинфицируются, рассказали в издании.

Согласно информации корреспондента, выборы в бундестаг проходят в достаточно «расслабленном режиме». Многие приходят голосовать со своими питомцами.

Ранее стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял участие в процедуре голосования. Он прибыл в одну из оборудованных школ в Берлине вместе с супругой Эльке Бюденбендер.