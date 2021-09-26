Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 14:09
14:09
Происшествия
Пьяные мигранты разбили стекла подъезда многоэтажки в Рязани
14:05
Весь мир
Сирийские власти определили ключевые задачи по улучшению ситуации в Деръа
14:04
Шоу-бизнес
Старший сын рыжего «Иванушки» переехал к отцу после развода родителей
13:57
Происшествия
Десятилетнего петербуржца нашли живым спустя три дня после пропажи
13:57
Общество
Праздник для большого начальника: как и когда отмечается День генерального директора в России
13:55
Шоу-бизнес
Меган Маркл в свободном платье спровоцировала слухи о третьей беременности
13:53
Общество
День языков: русский — самый распространенный язык в Европе и другие интересные факты
13:51
Происшествия
Водитель Ford Focus погиб после наезда на остановку в Петербурге
13:40
Происшествия
Большегруз смял легковушку на трассе в Прикамье, водитель погиб
13:36
Общество
Дмитрий Песков сообщил, что стало с пойманной Путиным щукой
Все новости

В Германии выборы в бундестаг проходят с антиковидными мерами
Политика
В Германии выборы в бундестаг проходят с антиковидными мерами
Федеральное агентство новостей

Берлин, 26 сентября. Избиратели не создают очередь на парламентских выборах в Германии. Процедура голосования проходит с соблюдением антиковидных мер.

Об этом сообщил журналист РИА Новости. Помимо паспорта гражданам необходимо иметь с собой медицинскую маску. Люди могут приходить со своей ручкой, либо пользоваться той, что предоставляется на избирательном участке. Эти принадлежности периодически дезинфицируются, рассказали в издании.

Согласно информации корреспондента, выборы в бундестаг проходят в достаточно «расслабленном режиме». Многие приходят голосовать со своими питомцами.

Ранее стало известно, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер принял участие в процедуре голосования. Он прибыл в одну из оборудованных школ в Берлине вместе с супругой Эльке Бюденбендер.

Вернуться назад

Все новости / Политика / В Германии выборы в бундестаг проходят с антиковидными мерами
выборы фрг бундестаг
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru