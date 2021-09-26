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Экономист Гончаров спрогнозировал «инфляционный шок» на Украине
Экономика
Экономист Гончаров спрогнозировал «инфляционный шок» на Украине
Федеральное агентство новостей

Киев, 26 сентября. Новый экономический кризис станет катастрофой для страны, предсказывает директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Растущий мировой долг может стать важным макроэкономическим фактором, который спровоцирует негативные последствия для Украины. Внутренними катализаторами станут растущие тарифы ЖКХ и цены на энергоресурсы. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на слова экономиста.

Грядущий кризис случится из-за высокого числа убыточных государственных корпораций. На этом фоне другие предприятия будут опасаться повышения налоговой нагрузки, считает специалист. Гончаров полагает, что Украина испытает «новый инфляционный шок».

«Надвигающийся глобальный кризис будет в нашей стране выдаивать бедных и средний класс до предела», — сказал он.

Другой значительной угрозой для украинской экономики стал энергетический кризис. Взлет стоимости газа в Европе может стать серьезным ударом по предприятиям Украины. Политолог Кот назвал это следствием антироссийской политики для Киева.

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украина кризис гончаров обвал рынков
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