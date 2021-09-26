Lada Granta возглавила рейтинг самых доступных лифтбеков в России

Москва, 26 сентября. Лифтбек является одним из наиболее практичных вариантов автомобиля. В России самую доступную машину такого типа предлагает АвтоВАЗ.

Эксперты издания «Тарантас Ньюс» задались целью определить, какие бренды предлагают покупателям самые доступные лифтбеки.

Лидером данного рейтинга стала отечественная Lada Granta. Это надежный и неприхотливый в обслуживании автомобиль, оборудованный восьмиклапанным 1,6-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил.

Второе место занял лифтбек JAC J7. Под капотом у автомобиля безальтернативный 1,5-литровый турбодвигатель мощностью 136 лошадиных сил. Третьим в списке стал обновленный Volkswagen Polo.

Покупка транспортного средства на вторичном рынке может быть сопряжена с рядом трудностей. Недобросовестные продавцы выставляют на продажу угнанные или залоговые машины.