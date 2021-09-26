Праздник для большого начальника: как и когда отмечается День генерального директора в России

Ежегодно 28 сентября в России отмечается День генерального директора. Несмотря на то что праздник сравнительно молодой, он прочно прижился во многих организациях. Расскажем об истории и традициях торжества и подскажем, что подарить руководителю.

История и традиции праздника

Генеральный директор — должность престижная и ответственная. Чтобы достичь таких карьерных высот, нужно получить хорошее образование и много и усердно трудиться. Несомненно, руководители высшего звена заслужили собственный профессиональный праздник.

Идея о его учреждении возникла в 90-е годы, во времена развития частного бизнеса в России. Журналисты профильного издания, которое так и называлось — «Генеральный директор», выступили с инициативой выделить отдельный день в году для чествования руководителей. Вот уже который год в самом конце сентября для первых лиц компаний проводится профильное бизнес-мероприятие, на котором собирается только узкий круг приглашенных, а в качестве спикеров выступают управленцы, добившиеся значительного успеха в различных сферах бизнеса.

Впрочем, те, кто не попал в списки счастливчиков, имеют все шансы провести День генерального директора с пользой, поскольку к этой дате организуется множество разнообразных форумов, семинаров и прочих обучающих мероприятий с участием топ-менеджеров ведущих компаний.

Многие организации в честь праздника устраивают для сотрудников фуршеты и корпоративы, размах которых зависит от размера и бюджета фирмы. Одни могут себе позволить концерт с участием звезд эстрады, другие отмечают торжество в ресторане, а третьи ограничиваются небольшим фуршетом и поздравлениями в адрес генерального директора. Добрая традиция этого дня — подарок руководителю от лица коллектива. Если вы еще не определились с презентом, предлагаем несколько идей подарков на любой вкус.

Федеральное агентство новостей /

Что подарить на День генерального директора