Праздник для большого начальника: как и когда отмечается День генерального директора в России

Ежегодно 28 сентября в России отмечается День генерального директора. Несмотря на то что праздник сравнительно молодой, он прочно прижился во многих организациях. Расскажем об истории и традициях торжества и подскажем, что подарить руководителю.
История и традиции праздника
Генеральный директор — должность престижная и ответственная. Чтобы достичь таких карьерных высот, нужно получить хорошее образование и много и усердно трудиться. Несомненно, руководители высшего звена заслужили собственный профессиональный праздник.
Идея о его учреждении возникла в 90-е годы, во времена развития частного бизнеса в России. Журналисты профильного издания, которое так и называлось — «Генеральный директор», выступили с инициативой выделить отдельный день в году для чествования руководителей. Вот уже который год в самом конце сентября для первых лиц компаний проводится профильное бизнес-мероприятие, на котором собирается только узкий круг приглашенных, а в качестве спикеров выступают управленцы, добившиеся значительного успеха в различных сферах бизнеса.
Впрочем, те, кто не попал в списки счастливчиков, имеют все шансы провести День генерального директора с пользой, поскольку к этой дате организуется множество разнообразных форумов, семинаров и прочих обучающих мероприятий с участием топ-менеджеров ведущих компаний.
Многие организации в честь праздника устраивают для сотрудников фуршеты и корпоративы, размах которых зависит от размера и бюджета фирмы. Одни могут себе позволить концерт с участием звезд эстрады, другие отмечают торжество в ресторане, а третьи ограничиваются небольшим фуршетом и поздравлениями в адрес генерального директора. Добрая традиция этого дня — подарок руководителю от лица коллектива. Если вы еще не определились с презентом, предлагаем несколько идей подарков на любой вкус.
Что подарить на День генерального директора
- Дорогая канцелярия. Красивый ежедневник в кожаном переплете, ручка с золотым пером на изящной подставке или винтажное пресс-папье из камня наверняка порадуют человека, который много времени уделяет работе.
- Аквариум-органайзер. Любопытная новинка, которая наверняка украсит и оживит любой рабочий кабинет. Аквариум полностью укомплектован, в нем уже есть все необходимое для комфортного проживания 2–3 мелких рыбок: подогрев, фильтр, подсветка, камушки и искусственные растения для декора. Лампа для подсветки прекрасно справится с ролью настольной. Питается устройство от USB. Вторая часть — это удобный органайзер с часами и колонкой, воспроизводящей звуки природы. На дисплее отражается не только время, но и дата, а также температура окружающей среды.
- Проигрыватель для винила. Если виновник торжества увлекается музыкой и вы в курсе его любимого жанра, считайте, что проблема с выбором подарка решена. Проигрыватель в ретро-стиле с набором виниловых пластинок станет украшением интерьера и усладой для ушей.
- Подарочный сертификат. Экстремалу понравится прыжок с парашютом или полет на воздушном шаре, человеку, который день и ночь проводит на совещаниях, — расслабляющий массаж, заядлый автолюбитель с удовольствием прокатится на джипе по бездорожью, а гурман оценит кулинарный мастер-класс под руководством именитого шеф-повара.
- Очередной экспонат в коллекцию. Если вы точно знаете, что шеф увлекается коллекционированием, порадуйте его новым редким экземпляром. Например, предыдущий руководитель автора этого текста собирал старинные медицинские инструменты и был счастлив получить в подарок от коллектива скальпель XIX века.