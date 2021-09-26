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Читатели Fox News осудили Байдена за слова об американской прессе

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 13:06
Политика
Читатели Fox News осудили Байдена за слова об американской прессе
Global Look Press  /  Stefani Reynolds - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Вашингтон, 26 сентября. Выступление президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вызвали бурную реакцию пользователей Сети.

Глава государства заявил, что представители индийской прессы ведут себя лучше американской. Кроме того, журналисты в Соединенных Штатах не будут задавать вопросы по существу, поэтому Моди может на них не отвечать. Такое высказывание лидера Соединенных Штатов возмутило читателей Fox News.

Пользователи Сети подчеркнули, что Байден ругает собственную страну. Он преклоняется перед другими государствами, написали комментаторы.

«Говорит, как настоящий диктатор», — высказался один из читателей.

Выступление Байдена также осудили и сами журналисты. Корреспондент The New York Times не сразу поняла, что слова принадлежат лидеру США.

«Я решила, что это сказал Моди, но нет, это американский президент», — осудили в Сети Джо Байдена.

Ранее глава государства и вовсе отказался отвечать на вопрос прессы. Во время пресс-конференции его попросили прокомментировать события в Афганистане. Джо Байден хлопнул ладонью по трибуне и покинул зал.

В Палате представителей США призвали президента уйти в отставку из-за событий в исламской республике.

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сша индия байден пресса
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