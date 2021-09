Читатели Fox News осудили Байдена за слова об американской прессе

Вашингтон, 26 сентября. Выступление президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди вызвали бурную реакцию пользователей Сети.

Глава государства заявил, что представители индийской прессы ведут себя лучше американской. Кроме того, журналисты в Соединенных Штатах не будут задавать вопросы по существу, поэтому Моди может на них не отвечать. Такое высказывание лидера Соединенных Штатов возмутило читателей Fox News.

Пользователи Сети подчеркнули, что Байден ругает собственную страну. Он преклоняется перед другими государствами, написали комментаторы.

WATCH: President Biden, during meeting with Indian PM Modi:



“The Indian press is much better behaved than the American press…I think, with your permission, you could not answer questions because they won’t ask any questions on point.” pic.twitter.com/VppL7973ma