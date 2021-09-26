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Чехова без стеснения перечислила свои недостатки в ответ на критику ее внешности
Шоу-бизнес
Чехова без стеснения перечислила свои недостатки в ответ на критику ее внешности
instagram.com  /  @achekhova

Москва, 26 сентября. Телеведущая и актриса Анфиса Чехова написала целый манифест о собственной внешности в ответ на критические замечания, которые она часто получает от подписчиков.

Знаменитость написала на своей странице в Instagram, что незнакомые девушки постоянно пишут ей в Direct про разные брови. Звезда саркастично поблагодарила поклонниц за заботу о симметричности ее лица и отметила, что она не идеальна. В ответ на критику Чехова без стеснения перечислила свои недостатки.

«У меня разные уши. Одно ниже и оттопыренно. У меня целлюлит и нет накачанного тела, а особенно пресса», — призналась телеведущая.

По словам актрисы, у нее уже заметны седина и морщины. Кроме того, у знаменитости иногда появляются прыщи. Однако Чехову абсолютно устраивает ее внешность — звезда экрана считает себя совершенной.

«Потому что на Земле нет такой второй меня!» — объяснила свою позицию актриса.

Телеведущая выразила надежду, что ее критики смогут когда-нибудь прийти к такому же уровню сознания. Как подчеркнула знаменитость, цепляться к другим проще, чем полюбить себя.

Ранее Анфиса Чехова назвала причины развода с актером Гурамом Баблишвили. По словам звезды, за время отношений они с мужем сильно изменились, поэтому между супругами возникли разногласия.

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