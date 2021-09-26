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Медики выписали из больницы еще трех пострадавших на Эльбрусе туристов

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 13:02
Происшествия
Медики выписали из больницы еще трех пострадавших на Эльбрусе туристов
Архангельская клиническая больница

Нальчик, 26 сентября. Еще трех альпинистов, пострадавших во время восхождения на Эльбрус, выписали из больницы.

Четверо пациентов продолжают лечение в медучреждении. Они находятся в ожоговом отделении. Врачи сообщили, что их самочувствие удовлетворительное и они идут на поправку.

Туристическая группа из 19 альпинистов попала в плен непогоды на Эльбрусе на высоте 5400 метров. Спасатели смогли эвакуировать 14 человек. Жертвами трагедии стали пятеро.

Всего в больницу Нальчика попали 11 человек. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии всех пострадавших. Участвовавших в спецоперации спасателей представят к государственным наградам.

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больница медики нальчик
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