Медики выписали из больницы еще трех пострадавших на Эльбрусе туристов

Нальчик, 26 сентября. Еще трех альпинистов, пострадавших во время восхождения на Эльбрус, выписали из больницы.

Четверо пациентов продолжают лечение в медучреждении. Они находятся в ожоговом отделении. Врачи сообщили, что их самочувствие удовлетворительное и они идут на поправку.

Туристическая группа из 19 альпинистов попала в плен непогоды на Эльбрусе на высоте 5400 метров. Спасатели смогли эвакуировать 14 человек. Жертвами трагедии стали пятеро.

Всего в больницу Нальчика попали 11 человек. Врачи отмечают положительную динамику в состоянии всех пострадавших. Участвовавших в спецоперации спасателей представят к государственным наградам.