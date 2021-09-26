Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 14:09
14:05
Весь мир
Сирийские власти определили ключевые задачи по улучшению ситуации в Деръа
14:04
Шоу-бизнес
Старший сын рыжего «Иванушки» переехал к отцу после развода родителей
13:57
Происшествия
Десятилетнего петербуржца нашли живым спустя три дня после пропажи
13:57
Общество
Праздник для большого начальника: как и когда отмечается День генерального директора в России
13:55
Шоу-бизнес
Меган Маркл в свободном платье спровоцировала слухи о третьей беременности
13:53
Общество
День языков: русский — самый распространенный язык в Европе и другие интересные факты
13:51
Происшествия
Водитель Ford Focus погиб после наезда на остановку в Петербурге
13:40
Происшествия
Большегруз смял легковушку на трассе в Прикамье, водитель погиб
13:36
Общество
Дмитрий Песков сообщил, что стало с пойманной Путиным щукой
13:35
Шоу-бизнес
У Марата Башарова обнаружились приемные дети из Сирии
Все новости

Премьер Судана заявил о неприятии любых односторонних мер в отношении плотины «Хидасэ»
Весь мир
Премьер Судана заявил о неприятии любых односторонних мер в отношении плотины «Хидасэ»
wikipedia.org  /  International Hydropower Association / CC BY 2.0

Нью-Йорк, 26 сентября. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок снова подтвердил отказ Хартума принимать любые односторонние шаги в отношении плотины «Возрождение» (Хидасэ), которую Эфиопия строит на берегу Голубого Нила.

Выступая на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, глава правительства восточноафриканского государства подчеркнул необходимость достижения обязывающего и удовлетворяющего все страны, участвующие в соглашении по заполнению и вводу в эксплуатацию ГЭС.

«Правительство Судана готово возобновить участие в любой инициативе, которая приведет к мирному урегулированию кризиса вокруг плотины «Возрождение»», — добавил Хамдок в своей речи.

Несмотря на то, что Хартум не раз обвинял Эфиопию в бескомпромиссности и даже обращался в ООН с требованием повлиять на соседнюю страну, в середине текущего месяца он заявил о готовности закупать электроэнергию, производимую ГЭС «Хидасэ». Об этом говорилось на официальном сайте Министерства энергетики Судана.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Премьер Судана заявил о неприятии любых односторонних мер в отношении плотины «Хидасэ»
судан хамдок хидасэ
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru