Премьер Судана заявил о неприятии любых односторонних мер в отношении плотины «Хидасэ»

Нью-Йорк, 26 сентября. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок снова подтвердил отказ Хартума принимать любые односторонние шаги в отношении плотины «Возрождение» (Хидасэ), которую Эфиопия строит на берегу Голубого Нила.

Выступая на 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, глава правительства восточноафриканского государства подчеркнул необходимость достижения обязывающего и удовлетворяющего все страны, участвующие в соглашении по заполнению и вводу в эксплуатацию ГЭС.

«Правительство Судана готово возобновить участие в любой инициативе, которая приведет к мирному урегулированию кризиса вокруг плотины «Возрождение»», — добавил Хамдок в своей речи.

Несмотря на то, что Хартум не раз обвинял Эфиопию в бескомпромиссности и даже обращался в ООН с требованием повлиять на соседнюю страну, в середине текущего месяца он заявил о готовности закупать электроэнергию, производимую ГЭС «Хидасэ». Об этом говорилось на официальном сайте Министерства энергетики Судана.