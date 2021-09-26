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Рынок аренды жилой недвижимости демонстрирует сокращение предложения
Экономика
Рынок аренды жилой недвижимости демонстрирует сокращение предложения
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 26 сентября. Предложение на рынке долгосрочной аренды постепенно сокращается. Этому способствует восстановление офлайн режима обучения и работы, а также появление новых категорий съемщиков.

При этом динамика цен остается на низком уровне. Однако встречаются случаи завышения арендной ставки. Риелторы считают, что условия по таким договорам будут пересмотрены, когда рынок и рост объема предложения стабилизируются — в ноябре-декабре, пишет «Коммерсантъ».

Сейчас средняя стоимость однокомнатной квартиры, снятой в долгосрочную аренду, по данным из 16 крупнейших городов России составляет 16,8 тыс. рублей в месяц. За двухкомнатную в среднем платят порядка 22,9 тыс. рублей. Это свидетельствует о росте ставки на 0,8% по отношению к августу. В последний летний месяц динамика составляла 1%.

Ситуация с ценами на жилье в России в ближайшие месяцы начнет стабилизироваться. Уверенность в этом выразил вице-президент организации «Опора России», предприниматель Павел Сигал.

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