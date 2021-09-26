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Бывший зять Ельцина вспомнил «посиделки» президентов России и США в туалете Кремля
Политика
Бывший зять Ельцина вспомнил «посиделки» президентов России и США в туалете Кремля
wikipedia.org  /  White House Photographic Office

Москва, 26 сентября. Первый президент Российской Федерации Борис Ельцин выпивал в кремлевском туалете вместе со своими коллегами из США Джорджем Бушем-старшим и Биллом Клинтоном.

Бывший зять Ельцина Алексей Дьяченко рассказал необычную историю о президентских «посиделках». По его словам, все происходило во время официального приема в Кремле. Президент России обратил внимание, что жена Билла Клинтона Хиллари не разрешает выпивать своему супругу, хотя американский лидер очень любил «приложиться», передает «Эхо Москвы».

После этого Ельцин придумал план, как угодить своему коллеге. Дьяченко отметил, что туалет в Кремле просторный и чистый. Главам государств там накрыли стол с закуской и выпивкой. Затем Ельцин пригласил Клинтона переговорить наедине.

«Провели душевный разговор. Когда вернулись назад из «туалета», Билл уже был веселенький. Хиллари не поняла. Вроде не пил. Но выглядит... подозрительно. Так она тогда и не вычислила», — рассказал Дьяченко.

Ранее очевидцы выборов президента 2000 года описали эмоции Ельцина после победы действующего лидера России Владимира Путина. По словам присутствующих, бывший президент обрадовался победе своего преемника.

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