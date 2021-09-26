День языков: русский — самый распространенный язык в Европе и другие интересные факты

Европейский день языков ежегодно отмечается 26 сентября вот уже на протяжении 20 лет. Праздник был провозглашен Советом Европы и поддержан Евросоюзом во время Европейского года языков — 6 декабря 2001 года. Главной целью этого дня является поощрение изучения и освоение различных языков как в учебных заведениях, так и вне их на протяжении всей жизни человека. Кроме того, день языков направлен на повышение уровня межкультурного и межъязыкового взаимопонимания и на демонстрацию богатства языкового и культурного разнообразия Европы.

Понятие «европейские языки» имеет более широкий смысл, чем просто «языки стран-членов Европейского союза».

Сохранение и развитие языков, включая малые, декларируется в качестве официальной языковой политики Евросоюза. Среди способов достижения этой цели обычно называются изучение более чем одного иностранного языка и продолжение изучения языков в зрелом возрасте. Особую роль уделяют необходимости изучения нескольких иностранных языков.

Примечательные факты

На территории Европы насчитывают 225 автохтонных языков, 2/3 из которых либо уже вымерли, либо находятся на грани исчезновения. Это происходит из-за постепенной ассимиляции в положении языкового меньшинства, например ирландский и другие кельтские языки.

В 2009 году ЮНЕСКО признало, что аж 136 языков, встречающихся на территории России, находятся под угрозой исчезновения.

ПолитРоссия /

Со второй половины XX столетия языки в Европе начали активно развиваться. Этому способствовала массовая экономическая и политическая миграция. В столицах европейских стран стала все чаще встречаться речь многих народов мира. Например, в Москве и Санкт-Петербурге можно услышать молдавский, киргизский, узбекский, украинский, таджикский, английский, французский, немецкий, испанский и другие языки. В Германии распространен турецкий язык, в Швеции и во Франции — арабский из-за большого количества мигрантов. В Англии встречаются даже редкие африканские языки. Но наплыв мигрантов из третьих стран ухудшает положение языков национальных меньшинств, так как приезжие используют только необходимые для них слова, игнорируя все прочие.

Самым распространенным языком Европы по числу носителей является русский. Это родной язык примерно для 150 млн европейцев. Затем следуют немецкий язык — 95 млн носителей, французский — 66 млн, английский — 63 млн, итальянский — 60 млн, испанский и польский — примерно по 40 млн носителей, украинский — 25 млн.

В качестве иностранных языков на первом месте английский: примерно 38% населения Европы владеет им. Немецкий в качестве иностранного знает 15%, французский — 14%, русский — 7%, испанский — 5%, итальянский — 3%. Кроме того, в последние десятилетия для европейцев стали наиболее привлекательны китайский, арабский, турецкий и даже корейский языки. Не пользуются популярностью славянские языки.

pixabay.com / Наталия Когут

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