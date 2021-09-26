Вострецов о попытках Запада повлиять на независимые решения Мали: вас не приглашали

Любое суверенное государство имеет право делать то, что считает необходимым для продвижения национальных интересов и заключать соглашения о сотрудничестве с любыми партнерами. Мали в данном случае не исключение, поэтому не надо к ним лезть, заявил депутат Госдумы Сергей Вострецов.

«Необходимо прекратить практику вмешательства в дела других, как этим занималась Америка и европейские колонизаторы. Если страна самостоятельная, то в ее праве определять, что делать. Лавров абсолютно прав: времена колонизаторов прошли и уже даже сами африканцы сносят им памятники. Неужели этого недостаточно, чтобы голову включить? Ну живите вы, занимайтесь своими делами, развивайте собственное государство, действуйте в интересах граждан», — возмутился парламентарий.

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Вострецов также прокомментировал жесткую риторику в отношении правительства в Бамако со стороны Франции и Германии, угрожающих малийцам выводом военного контингента и закрытием оперативных баз на территории африканской республики:

«Кто хочет уходить – уходите, это ваши дела. Кто хочет приходить – приходите. Отмечу, тех, кого приглашают официально, они приносят мир и стабильность, а те, кто сам приходит, обычно приносят горе. Так что взаимодействие с Россией — это право Мали. Остальным не надо совать свой собачий нос туда, куда не следует. Если вас не приглашали — пошли вон. Если вы без приглашения пришли и сейчас решили уйти, то тоже пошли вон. Вам не рады», — заключил народный избранник.

Отметим, заявление главы МИД РФ прозвучало во время пресс-конференции на 76-ой Генеральной ассамблее ООН. Сергей Лавров сообщил, что временное правительство африканской республики целенаправленно обратилось к российской частной военной компании. Операторы последней способны помочь Бамако справиться с распространением террористов.

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

«Эта деятельность осуществляется на законной основе и касается отношений между принимающей стороной — это легитимное правительство, которое всеми признается как легитимная и переходная структура и теми, кто предлагает услуги по линии иностранных специалистов», — сказал он.

Ранее премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига выступил на 76-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН и рассказал, что Франция оставила Бамако один на один с террористами. В связи с этим власти в поисках поддержки обратились за помощью к надежным партнерам из России.