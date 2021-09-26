Глава МИД России призвал к выводу иностранных сил из Ливии

Нью-Йорк, 26 сентября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подтвердил, что Москва выступает за вывод наемников и зарубежного контингента с ливийской территории. Об этом он заявил накануне в ходе пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Лавров отметил, что не имеет принципиального значения, когда именно произойдет эвакуация войск: до или после выборов. Плебисцит в североафриканском государстве назначен на 24 декабря.

«Главное, что на второй Международной конференции по Ливии в Берлине в июне 2021 года было записано в итоговом документе: все иностранные вооруженные люди должны уйти из Ливии», — подтвердил министр.

По его словам, Турция не согласилась с решением мирового сообщества. Она отказалась возвращать свой контингент, сославшись на меморандумы, заключенные с расформированным в начале года триполитанским кабмином. Палата представителей на востоке страны не ратифицировала соглашения.

«Наши турецкие коллеги сделали оговорку, что их туда пригласило законное руководство в лице председателя Правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Но другая часть ливийского общества — парламент в Тобруке — не менее легитимна», — сказал глава МИД РФ.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Лавров указал, что, помимо военных и сирийских наемников, переброшенных Анкарой, в государстве присутствуют бандформирования из Чада и других африканских стран. Москва призывает к последовательному выводу всех без исключения боевиков и контингентов.

«Мы за то, чтобы это делать. Учитывая, что по обе стороны ливийского противостояния скопились военные из-за границы, надо сделать так, чтобы они уходили поэтапно и синхронно, ни на какой момент не создавать военный перевес на одной стороне», — заявил министр.

Глава внешнеполитического ведомства предостерег от возвращения к вооруженному сценарию. Он отметил необходимость сохранения режима прекращения огня, который соблюдается уже больше года.

Лавров заявил, что РФ готова помочь в вопросе вывода войск. Однако в первую очередь этим должны заниматься ливийские стороны в Совместном военном комитете «5+5».

Федеральное агентство новостей /

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин говорил, что решение проблемы присутствия зарубежных сил — это прерогатива местного руководства. По его словам, Москва не ведет по этому поводу предметных переговоров ни с какой из сторон, в частности с Турцией.

В субботу, 25 сентября, в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН Сергей Лавров встретился с главой Президентского совета Ливии Мухаммадом аль-Манфи. Политики обменялись мнениями о текущей ситуации в североафриканском государстве.

Тем временем Турция, игнорируя призывы международного сообщества, продолжает доставлять на запад страны военные грузы и перебрасывать наемников.