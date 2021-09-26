«Давай поговорим» с Вадимом Манукяном: Мария Ульянова

Известный блогер и звезда сериала «Кухня. Война за отель» затронули работу актрисы в кадре с Дмитрием Нагиевым — Ульянова сыграла его дочь Варю. Обсудили и историю участия Марии в проекте «Форт Боярд». Дело в том, что по возвращении в Москву актриса чуть не умерла, о чем узнала от врачей уже после операции.

У нас получилась очень теплая беседа с Марией Ульяновой. Признаюсь, мне было не по себе, когда она рассказала, что совсем недавно, после съемок во Франции на «Форте Боярд» оказалась в шаге от смерти. Вернувшись в Москву, актриса решила обратиться к врачам и сразу попала на операционный стол.

«Еще немного и мы бы вас не спасли», — услышала Мария от врача после того, как очнулась.

Эти слова очень повлияли на актрису. Она сделала переоценку своей жизни и по-новому расставила приоритеты. Что касается шоу «Форт Боярд», то у Марии остались о нем позитивные вспоминания. Порадовал Ульянову тот факт, что у проекта появился новый ведущий — Сергей Бурунов. Марии есть с кем сравнивать, у предыдущего ведущего Сергея Шнурова был совершенно другой подход. Уже 27 сентября на СТС стартует новый сезон «Форта Боярд» и, судя по тизеру, именно в этот день зрителям, вероятнее всего, удастся увидеть Марию Ульянову в кадре.

Мария поделилась со мной, что регулярно ходит к психологу на протяжении четырех лет. Терапия позволяет актрисе распрощаться с травмами, мешающими ей двигаться вперед. Ульянова отметила, что походы к психологу помогли и ее актерской карьере.

Ну и, конечно, мы обсудили работу Марии в сериале «Кухня. Война за отель», где она сыграла одну из главных героинь, исполнив роль дочери Дмитрия Нагиева. Коллеги предостерегали, что Мария «с ума сойдет от работы с Нагиевым», но они «почувствовали друг друга» и актриса считает Дмитрия замечательным партнером по съемкам.

Удалось Ульяновой поработать на площадке и с Сариком Андреасяном. Недавно режиссер заявил, что подает в суд на «Новую волну» из-за шутки о его фильмах, которую произнесла со сцены Лера Кудрявцева. У Марии иной взгляд на работу Андреасяна. Она считает, что фильмы режиссера, которые ориентированы на внутренний рынок, имеют небольшой бюджет, но зато получают мощный маркетинг. Актриса полагает, что если бы речь шла о картине, которая должна продаваться и за рубежом, средств на такое кино было бы потрачено больше.

Ульяновой очень нравится подход Ларса фон Триера в кино, в отличие от приемов того же Кантемира Балагова, срежиссировавшего «Дылду». Мария поделилась впечатлениями о картинах датчанина «Рассекая волны» и «Танцующая в темноте», а я рассказал о своих впечатлениях от финала фильма «Догвилль». Коснулись мы и темы режиссерских работ Алексея Балабанова.

Также мы обсудили с Марией Ульяновой, почему артисты идут играть в низкопробных проектах на телевидении, и пришли к выводу, что всем нужно зарабатывать и на еду в том числе. Коснувшись темы сценического искусства, актриса пришла к выводу, что «репертуарный театр себя изжил». Ульянова не прочь попробовать себя и в спектаклях. Ей также было бы очень интересно поработать с режиссером Юрием Бутусовым.

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