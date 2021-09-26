На Калининской АЭС автоматика остановила энергоблок №4

Тверь, 26 сентября. Энергоблок №4 Калининской атомной электростанции остановлен из-за срабатывания автоматики, сообщили в пресс-службе Росэнергоатома.

По данным ведомства, нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не выявлено, сейчас в работе находятся три энергоблока. В настоящее время специалисты разбираются с причиной инцидента.

На данный момент известно, что в энергетических сетях из-за неисправности сформировался ложный сигнал, который привел к разгрузке энергоблока, рассказал ФАН директор департамента коммуникаций АО «Концерн Росэнергоатом». Он также отметил, что данная проблема не связана с работой тепломеханического оборудования, реакторной установки и турбоагрегатов.

Уровень радиации на АЭС и близлежащей территории находится в пределах нормы.