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Демократы в Конгрессе пытаются узаконить аборты во всех штатах США
Весь мир
Демократы в Конгрессе пытаются узаконить аборты во всех штатах США
Global Look Press  /  Erik Mcgregor / ZUMAPRESS.com

Вашингтон, 26 сентября. Палата представителей США проголосовала за принятие закона, который доложен обеспечить доступ к абортам.

Законопроект об охране здоровья женщин, который призван на федеральном уровне обеспечить возможность проводить процедуру аборта, был одобрен 218 голосами представителей Демократической партии.

Несмотря на то, что одобренный законопроект, как ожидается, не пройдет голосование в сенате, где у Демократов нет необходимых для принятия закона 60 голосов, он стал своеобразным ответом Демократической партии на принятие в начале сентября нового закона об абортах в Техасе, который запрещает проводить процедуру прерывания беременности после того, как у плода появляется сердцебиение — то есть примерно после шестой недели. Кроме того, этот закон, который в США окрестили «Биллем о сердцебиении», дал возможность частным лицам подавать в суд не только на женщин, нарушивших временное ограничение, но и на любых лиц, «содействовавших» проведению аборта.

Принятие закона, существенно сократившего доступ к абортам, вызвало бурную реакцию в Соединенных Штатах. Общественные организации, выступающие за легализацию абортов, раскритиковали власти Техаса за вторжение в столь интимную сферу, обратив особое внимание, что закон не делает исключений даже в случае беременностей, произошедших в результате изнасилования или инцеста. Разбирательство дошло до уровня Верховного суда США, который оставил принятый законодателями Техаса закон в силе.

Флорида вслед за Техасом может принять закон о запрете абортов
Global Look Press  / Martha Asencio Rhine / ZUMAPRESS.com

После принятия закона в Техасе, с аналогичной инициативой выступили законодатели Флориды, которые в начале минувшей недели представили к рассмотрению законопроект, практически полностью повторяющий техасский «Билль о сердцебиении». Кроме того, о разработке аналогичного законодательства сразу несколько республиканских штатов, включая Арканзас, Миссисипи, Северную и Южную Дакоту, и Индиану.

В свою очередь члены Демократической партии и группы активистов за права женщин осудили эти готовящиеся законопроекты, как нарушающие основные гражданские права и выработали собственный законопроект, который на федеральном уровне предоставлял бы доступ к абортам. По мнению критиков, законы, подобные техасскому «биллю о сердцебиении» оказывают наибольшее влияние на людей с ограниченными ресурсами и цветных американцев, у которых меньше шансов иметь средства для поездок в штаты, которые разрешают доступ к абортам.

После того, как скандальный закон был оставлен в силе Верховным судом, президент США Джо Байден поручил Министерству юстиции, а также профильным федеральным ведомствам найти законные способы для того, чтобы обойти действие запрета на выполнение абортов, действующее в Техасе. Законодатели от Демократической партии разработали федеральный законопроект об охране здоровья женщин, который был одобрен в Палате представителей.

В свою очередь закон Техаса стал ответом на ультралиберальные законы об абортах, которые в последние несколько лет были приняты в ряде штатов, которые контролируются представителями Демократической партии. Так, в штате Нью-Йорк в 2019 году было законодательно разрешено проводить аборт на протяжении всего срока беременности — вплоть до родов, что вызвало массовые протесты многих религиозных и общественных групп.

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