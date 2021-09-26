Модный эксперт Ковалевич выделила самые неудачные образы актрис на закрытии «Кинотавра»

Москва, 26 сентября. Российские актрисы в очередной раз блеснули перед публикой на закрытии фестиваля «Кинотавр» в Сочи. Стилист и модный эксперт Ирина Ковалевич оценила образы знаменитостей.

Среди массы нарядов с красной ковровой дорожки, по мнению эксперта, оказалось несколько неудачных. Например, Ковалевич нашла недостаток в необычном платье Олеси Судзиловской. Хотя актриса ослепила журналистов своей красотой, впечатление от ее королевского выхода испортил массивный бант на платье, отметила стилист.

«В некоторых ракурсах он скорее напоминал подушку», — пояснила модный эксперт.

Ковалевич выделила как неудачный образ певицы Алены Свиридовой. Артистка выбрала для закрытия «Кинотавра» лаконичное платье в пол на бретелях и с треугольным вырезом. По мнению эксперта, исполнительница хита «Розовый фламинго» могла надеть что-то поинтереснее, дополнив наряд более необычными украшениями.

«А так образ смотрится слишком «серым»», — подчеркнула стилист.

Не понравился Ковалевич образ звезды сериала «Чики» Варвары Шмыковой. Актриса появилась на ковровой дорожке с растрепанной прической и в платье из блестящей ткани, которое скорее напоминало халат. По наряду артистки складывается впечатление, что она не понимает, куда пришла, полагает стилист.

«Платье такого фасона скорее уместно для рабочих будней или пикника с друзьями», — констатировала модный эксперт в комментарии kp.ru.

Кроме того, Ковалевич не понравился лук Елены Захаровой, надевшей на церемонию закрытия платье телесного цвета. Наряд актрисы подчеркнул ее ноги, но совершенно не выделил талию и грудь. Эксперт считает, что звезде следовало продемонстрировать свою прекрасную фигуру.

«Однако в этот раз дива решила иначе, дополнив свой нейтральный наряд такими же скучными туфлями и клатчем», — подытожила стилист.

На ковровую дорожку «Кинотавра» выходил и режиссер Федор Бондарчук с супругой — актрисой Паулиной Андреевой. Звездная пара появилась на фестивале через несколько месяцев после рождения их сына.