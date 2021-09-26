Вассерман назвал истинные причины борьбы с криптовалютой в Китае

Народный банк Китая ведет борьбу с криптовалютой в том числе и потому, что в настоящее время активно продвигает идею криптоюаня. Об этом в беседе с ФАН рассказал журналист, публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Собеседник прокомментировал новость о запрете в Китае услуг, связанных с криптовалютой. Кроме того, ограничена работа иностранных криптобирж. Теперь операции с цифровыми валютами будут рассматриваться властями Поднебесной как незаконные. Все это привело к тому, что биткоин подешевел на 5,14%. Утверждается, что подобные меры направлены на защиту собственности населения и обеспечение экономической стабильности.

«Мировой опыт показал, что криптовалютой активно пользуются для нарушения закона. Такие действия ни одно государство не любит. Неудивительно, что криптовалюту ограничивают», — сообщил публицист.

Анатолий Вассерман назвал еще одну причину, по которой Пекин борется с цифровыми валютами.

«Сейчас Народный банк Китая довольно активно продвигает идею криптоюаня. Для него, естественно, тот же биткоин — серьезный конкурент», — пояснил собеседник ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» /

В завершение он назвал еще одно существенное обстоятельство, которое делает криптовалюту угрозой экономической стабильности.

«Из-за ряда особенностей подобных технологий пока их трудно использовать для более или менее регулярных взаиморасчетов. Они остаются биржевыми активами, то есть весьма условной ценностью», — подытожил журналист.

Ранее стало известно, что получивший контроль над криптовалютным портфелем хомяк смог увеличить его на четверть. Управление питомец осуществлял с помощью изготовленной хозяином клетки.