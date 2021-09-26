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Минобороны Украины: эксперты НАТО оценят состояние украинских войск РХБЗ
Армия
Минобороны Украины: эксперты НАТО оценят состояние украинских войск РХБЗ
Федеральное агентство новостей

Киев, 26 сентября. Эксперты Североатлантического альянса изучат состояние и возможности подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ на учениях Rapid Trident-2021.

Согласно заявлению представителей украинского военного ведомства, подобная оценка в случае положительного результата позволит подразделениям РХБЗ ВСУ принимать участие в различных миссиях НАТО.

«Группа экспертов-оценщиков, которая прибыла в Украину несколькими днями ранее, вместе с офицерами ВС Украины имели возможность оценить практические действия личного состава роты РХБЗ и определить его готовность по критериям, указанные в чек-листе оценивания 2 уровня НАТО», — отмечается в релизе.

Согласно установленной процедуре проверки, части РХБЗ Вооруженных сил Украины должны выдвинуться в заданный район и там провести специальную обработку боевой техники и личного состава штатными средствами дезактивации. Ранее сообщалось о старте международных учений Rapid Trident-2021 на полигонах ВСУ в Львовской области.

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всу нато рхбз
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