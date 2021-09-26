Шойгу восхитился «камином» в палатке Путина на отдыхе в тайге

Москва, 26 сентября. Президент РФ Владимир Путин заночевал в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу во время поездки в Сибирь. После рыбалки и прогулки на катере они отправились к палаткам.

Глава оборонного ведомства высоко оценил президентскую палатку, отметив, что она «солидная». Владимир Путин после этого пошутил, что внушительные размеры конструкции зависят от выполняемого объема работы.

«Надо лучше работать», — сказал лидер, после чего оба политика засмеялись.

Сергей Шойгу также обратил внимание на необычный камин, который установлен в палатке Владимира Путина. Глава государства призвал своего собеседника не смеяться, поскольку камин хорошо греет.

«Он греет, посмотрите», — отметил президент.

Министр обороны, комментируя очаг российского лидера, сказал, что «посидеть у огонька — хорошо придумано». На видеозаписи видно, что камин в палатке представляет собой специальный инфракрасный обогреватель, который оформлен по-особенному.

Как стало известно ранее, кадры с рыбалки Путина и Шойгу в сибирской тайге появились в Сети. На записи видно, как лодка с министром и президентом, оснащенная рыболовными снастями, двигается к месту ловли. Позже выяснилось, что рыбалка прошла успешно. Политики поймали большую щуку.