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Global Times: высотный дрон-разведчик WZ-7 покажут на авиасалоне China 2021

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 12:31
Армия
Global Times: высотный дрон-разведчик WZ-7 покажут на авиасалоне China 2021
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Пекин, 26 сентября. Китай планирует впервые продемонстрировать разведывательный беспилотник WZ-7, пишут китайские СМИ.

Дрон будет показан на предстоящем авиасалоне China 2021. Предположительно, беспилотник под названием WZ-7 станет одним из основных экспонатов в рамках выставки. Летательный аппарат предназначен для ведения высотной разведки, передает издание Global Times со ссылкой на представителя ВВС Народно-освободительной армии Китая.

Дальность действия WZ-7 может достигать 7000 километров благодаря внедрению крыльев тандемной конструкции. Взлетная масса составляет 7500 кг. Вес боевой нагрузки беспилотника — 650 кг. В дальнейшем инженеры установят на него приборы для наведения ракет.

Аналитики издания Daily Mail ранее сообщали, что Китай примет решение о пересмотре собственной ядерной доктрины в связи с созданием трехстороннего альянса AUKUS. Китайский политик Ша Цзукан уже призвал Пекин жестко отвечать на любые провокации.

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китай беспилотник wz-7
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