Бывший игрок «Зенита» Герасимец скончался после футбольного матча

Санкт-Петербург, 26 сентября. Наставник любительского футбольного клуба «Ядро» из Петербурга Сергей Герасимец скончался в возрасте 55 лет. О смерти сообщил через Twitter журналист Кирилл Легков.

По словам автора публикации, тренер во время игры 25 сентября с края поля давал указания подопечным. Клуб победил в матче и стал чемпионом Северо-Запада. В ночь на 26 сентября наставник скончался

Герасимец играл в нескольких футбольных клубах, включая минское «Динамо» и «Зенит». За вторую команду он забил девять голов в 49 матчах. Кроме того, отличился он и в играх за белорусскую сборную. Герасимец 25 раз выходил на поле и забил семь голов.