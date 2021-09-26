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Бывший игрок «Зенита» Герасимец скончался после футбольного матча
Общество
Бывший игрок «Зенита» Герасимец скончался после футбольного матча
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 26 сентября. Наставник любительского футбольного клуба «Ядро» из Петербурга Сергей Герасимец скончался в возрасте 55 лет. О смерти сообщил через Twitter журналист Кирилл Легков.

По словам автора публикации, тренер во время игры 25 сентября с края поля давал указания подопечным. Клуб победил в матче и стал чемпионом Северо-Запада. В ночь на 26 сентября наставник скончался

Герасимец играл в нескольких футбольных клубах, включая минское «Динамо» и «Зенит». За вторую команду он забил девять голов в 49 матчах. Кроме того, отличился он и в играх за белорусскую сборную. Герасимец 25 раз выходил на поле и забил семь голов.

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футбол смерть тренер
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