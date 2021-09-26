Daily Mail: бойцы британского спецназа получили на вооружение новую крупнокалиберную винтовку

Лондон, 26 сентября. Британский спецназ SAS получил на вооружение новую крупнокалиберную снайперскую винтовку Gepard GM6 Lynx. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как отмечают в своей публикации авторы, данная винтовка является настолько мощной, что ее можно сравнить с гаубичной пушкой. Она способна сбивать летящие вертолеты и взрывать бронированные машины, благодаря своему разрушительному удару.

Винтовка весит всего 10 килограмм и удобна в переноске, идеально подходит для прыжков с парашютом. Разработанное в Венгрии снайперское оружие имеет ствол, который убирается, как артиллерийское орудие, обратно в корпус винтовки, чтобы поглотить огромную отдачу.

«GM6 — это фантастика. Это все равно, что идти в бой с артиллерийским орудием. В войсках ее называют гаубицей. Это абсолютно мощный удар. Заряды, которыми она стреляет, могут остановить заминированный грузовик», — указал один из сотрудников спецназа SAS.

В данный момент предполагается, что винтовка поступила на вооружение «специальной авиадесантной службы» (SAS), спецназа Особой лодочной службы (SBS) и специального разведывательного полка. Также отмечено, что она была передана военнослужащим подобных подразделений в Сирию и Ирак.

Стоит отметить, что российские специалисты начали работать над созданием сверхдальнобойной снайперской винтовки под универсальный натовский патрон 50 bmg.