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Армия
Daily Mail: бойцы британского спецназа получили на вооружение новую крупнокалиберную винтовку
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Daily Mail: бойцы британского спецназа получили на вооружение новую крупнокалиберную винтовку
Армия
Daily Mail: бойцы британского спецназа получили на вооружение новую крупнокалиберную винтовку
Prt Scr youtube.com  /  Ballistic Magazine

Лондон, 26 сентября. Британский спецназ SAS получил на вооружение новую крупнокалиберную снайперскую винтовку Gepard GM6 Lynx. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Как отмечают в своей публикации авторы, данная винтовка является настолько мощной, что ее можно сравнить с гаубичной пушкой. Она способна сбивать летящие вертолеты и взрывать бронированные машины, благодаря своему разрушительному удару.

Винтовка весит всего 10 килограмм и удобна в переноске, идеально подходит для прыжков с парашютом. Разработанное в Венгрии снайперское оружие имеет ствол, который убирается, как артиллерийское орудие, обратно в корпус винтовки, чтобы поглотить огромную отдачу.

«GM6 — это фантастика. Это все равно, что идти в бой с артиллерийским орудием. В войсках ее называют гаубицей. Это абсолютно мощный удар. Заряды, которыми она стреляет, могут остановить заминированный грузовик», — указал один из сотрудников спецназа SAS.

В данный момент предполагается, что винтовка поступила на вооружение «специальной авиадесантной службы» (SAS), спецназа Особой лодочной службы (SBS) и специального разведывательного полка. Также отмечено, что она была передана военнослужащим подобных подразделений в Сирию и Ирак.

Стоит отметить, что российские специалисты начали работать над созданием сверхдальнобойной снайперской винтовки под универсальный натовский патрон 50 bmg.

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великобритания спецназ вооружение снайперская винтовка
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