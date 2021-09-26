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Хакеры взломали аккаунт Диброва в соцсети и организовали сбор на лечение его супруги
Шоу-бизнес
Хакеры взломали аккаунт Диброва в соцсети и организовали сбор на лечение его супруги
пресс-служба первого канала

Москва, 26 сентября. Известный телеведущий Дмитрий Дибров разразился проклятиями, когда узнал о взломе его Instagram-аккаунта. Он надеется, что до злоумышленников в скором времени доберется полиция.

Несколько недель назад мошенники взломали страницу Диброва в Instagram. Телеведущий сам проявил неосторожность: прошел по вирусной ссылке, которую прислали по электронной почте злоумышленники. Сначала хакеры потребовали у звезды выкуп за личную страницу — 1000 долларов (72,5 тысячи рублей по нынешнему курсу).

Диброва подобный шантаж вывел из себя, поэтому платить он отказался. Получив отказ, мошенники не растерялись и решили подзаработать другим способом: в Instagram-аккаунте телеведущего они организовали сбор средств на лечение его якобы больной супруги Полины.

«Вот так, ставят под удар здоровье совершенно неизвестной тебе женщины <...> Будь ты проклят, и будь прокляты твои родители, которые неудачники в жизни, воспитали такую шавку, как ты!» — эмоционально прокомментировал инцидент Дибров в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Телеведущий обратился к правоохранительным органом и попросил их навести порядок и наказать мошенников. Он назвал злоумышленников «прохиндеями», которые не имея уважения ни к таланту, ни к возрасту, ужасным способом наживаются на людях. По словам 61-летнего Диброва, ему удалось восстановить доступ к Instagram-аккаунту. Он заявил, что будет активнее вести соцсети и делать публикации ежедневно. Раньше страницу звезды в соцсети вела его жена.

Не так давно от действий Интернет-мошенников пострадала и популярная певица Лариса Долина. Артистка вышла на связь через Instagram-аккаунт Николая Баскова и призвала пользователей не реагировать на публикации злоумышленников.

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мошенники соцсети дибров
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