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Открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнесу прошел в Петербурге
Общество

Накачанные мужчины и сильные женщины встретились на открытом чемпионате Санкт-Петербурга по бодибилдингу и фитнесу.  

Мероприятие ежегодно собирает сотни участников, которые без стеснения демонстрируют свою выдающуюся физическую форму. Состязания проходят два раза в год, и перед летним сезоном желающих похвастаться своей фигурой находится гораздо больше, признаются организаторы.

«Это здоровый образ жизни. Везде фитнес-клубы, все туда ходят. Плюс нашего вида спорта в том, что в последние годы у нас появилось много новых дисциплин. У нас есть фитнес: девочки прыгают акробатику, а потом их сравнивают по пропорциям. Не должно быть избыточной мышечной массы. Потом боди-фитнес: то же самое, но без акробатики. Фитнес-бикини сейчас очень популярно. Это лайтовая версия. Не должно быть излишней мышечности: сглаженный рельеф, все в меру», — поясняет чемпион мира и президент Федерации бодибилдинга России и Санкт-Петербурга Александр Вишневский.                                

Участники отдают спорту большую часть жизни. Подготовка к самому чемпионату может длиться полгода. Графическому дизайнеру Тамиле Калиниченко 42 года, заниматься с тренером в зале она начала десять лет назад. На этих состязаниях она получила две бронзовые медали. Женщина утверждает, что бодибилдинг сделал ее более уверенной в себе.

«Автозагар, конечно, придает фактурность мышцам. Когда мы на сушке, на пике своей формы, он нас преобразовывает. И купальники как бриллианты на нашем красивом теле», — считает призер чемпионата.

Принято считать, что за телом бодибилдеров стоят химические препараты и гормоны. Однако спортсмен Девис Уко утверждает, что рецепт успеха — это правильное питание. Свой путь в спорте молодой человек начал с футбола.

«Клетчатка, сложные углеводы, белки, жиры. Все! Больше ничего не выдумывать не надо, все гениальное просто. Работа, терпение и питание», — утверждает он.

На мероприятие вместе с бодибилдерами свои умения демонстрировали и другие спортсмены. Показательную тренировку проводили чемпионы России по тяжелой атлетике, собственное состязание организовали армрестлеры, а каждый желающий смог попробовать себя в армлифтинге.

«У нас вражды нет. Это смежные силовые виды спорта. Просто разные направления. В бодибилдинге больше работа на гипертрофию и позирование. У нас скоростно-силовая работа, координация, техника. Мы работаем в одном клубе и вполне уживаемся, развиваемся», — делится мнением мастер спорта международного класса и чемпион России по тяжелой атлетике Андрей Козлов.

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Все новости / Общество / Открытый чемпионат по бодибилдингу и фитнесу прошел в Петербурге
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