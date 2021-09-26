Во все времена девушки стремились выглядеть красивыми, здоровыми и успешными. Особенно это актуально в важные дни, такие как день рождения, свадьба, вручение диплома, решающая деловая встреча или даже просто пятничная вечеринка с друзьями. Недаром макияж уже давно прочно вошел в нашу жизнь. Но если накрасить самой себе губы или подчеркнуть выразительность глаз стрелками сможет практически любая девушка, то сделать по-настоящему качественный макияж, подчеркивающий достоинства и скрывающий недостатки, получится далеко не у всех. Благо, существует особая профессия — визажист. Ее представители дарят дамам всех возрастов настоящую радость, ведь с помощью современных средств мейкапа можно без труда выглядеть еще более стильно, привлекательно и изысканно, а то и вовсе кардинально изменить свой образ. В чем же заключается трудовая деятельность визажиста, кто и как может на него выучиться и в чем секрет популярности лучших мастеров, занятых в этом значимом направлении индустрии красоты? Предлагаем разобрать по косточкам профессию визажиста вместе с нами.

Федеральное агентство новостей /

Особенности профессии визажиста

Специалист-визажист — это человек, который формирует тот или иной образ лица клиента, используя средства макияжа. Недаром его зачастую называют художником по лицу (по-французски слово лицо как раз и называется visage), а иногда — художником по косметике (с английского — make up artist).

Можно сказать, что визажист знает о современной косметике все: алгоритмы и особенности ее нанесения, сочетание с формой, цветотипом и другими особенностями лица, а также может легко подобрать оптимальный набор выразительных средств, исходя из события, для которого предназначен макияж. Вооружившись косметической кисточкой, визажист, точно художник, пишет новый образ клиента и даже способен в точности отразить с помощью макияжа его внутренний мир. Неудивительно, что истинный профессионал не только ориентируется на лицо заказчика, но и воспринимает человека как единое целое. Это не всегда легко — с одной стороны, следовать моде и всемирным тенденциям, диктуемым известными косметическими брендами, а с другой — учитывать пожелания, индивидуальные особенности и даже образ жизни конкретных заказчиц. Безусловно, в ходе первичной консультации специалист может предложить и свое собственное представление о наилучших путях преображения клиента, однако навязывать его он не имеет права.

Профессия визажиста имеет три условных ответвления. Так, специалист по макияжу занимается непосредственно мейкапом. Визажист-косметолог подбирает для клиента оптимальные препараты по уходу за кожей и декоративную косметику, а затем обучает правильному использованию этих средств. В свою очередь, формированием имиджа занимается стилист-визажист.

Плюсы и минусы профессии

Бесспорные преимущества профессии визажиста — это нескучная трудовая деятельность со свободным графиком, а также возможность работать на себя. Также специализация предполагает высокую оплату труда, особенно если речь о раскрученных визажистах. И, безусловно, большим плюсом является то, что сама профессия обязывает визажиста каждый день иметь ухоженный и стильный внешний вид: для привлечения клиентов, как говорится, личным примером. Впрочем, есть у профессии и минусы — например, риск не оправдать ожидания клиента или несовпадение мнений о его грядущем преображении. Кроме того, визажист должен обладать немалой физической выносливостью, так как работает он преимущественно на ногах.

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Важные качества, необходимые визажисту

Чтобы стать хорошим художником по лицу, необходимо обладать такими качествами, как развитое творческое воображение, отличный художественный вкус, чувство меры и стиля. Вместе с тем визажист — это еще и работник сферы услуг, поэтому для успешной работы ему также понадобятся коммуникабельность, пунктуальность, доброжелательность, аккуратность, умение общаться с людьми, стрессоустойчивость и уже упомянутая физическая выносливость.

Как стать визажистом?

Отвечая на вопрос, где и сколько необходимо учиться на визажиста, следует сказать, что поступить на эту специализацию можно как после 9-го, так и после 11-го класса. В первом случае распространенным путем получения профессии становится учеба в медицинском колледже. Впрочем, какие бы варианты вы ни выбрали, предметы, которые вы будете сдавать, в большинстве своем одинаковы: русский язык, математика, биология, химия. Кроме того, всех абитуриентов, как правило, тестируют на умение рисовать. Главное отличие получения профессии после 9-го или 11-го классов в том, что в первом случае учиться вы будете немного дольше.

Для получения квалификации «визажист» также можно пройти спецкурсы визажистов либо поступить в школу стилистов и визажистов, студию по обучению макияжу, колледж индустрии красоты и т. д. В них вы научитесь не только техникам макияжа и работы с кожей лица, но и тонкостям обращения с клиентами.

Сколько зарабатывает и где работает визажист?

Для хорошего визажиста всегда открыты двери многочисленных салонов красоты, косметологических кабинетов, модельных агентств, театральных и кинематографических студий, специализированных магазинов и шоурумов известных косметических марок. Став настоящим мастером, вы также сможете открыть собственный салон и иметь постоянный поток клиентуры, а также открыть собственные курсы визажистов. Средняя заработная плата специалиста-визажиста составляет от 30 до 120 тысяч по России и от 60 до 200 тысяч по Москве.