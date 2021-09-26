Во все времена девушки стремились выглядеть красивыми, здоровыми и успешными. Особенно это актуально в важные дни, такие как день рождения, свадьба, вручение диплома, решающая деловая встреча или даже просто пятничная вечеринка с друзьями. Недаром макияж уже давно прочно вошел в нашу жизнь. Но если накрасить самой себе губы или подчеркнуть выразительность глаз стрелками сможет практически любая девушка, то сделать по-настоящему качественный макияж, подчеркивающий достоинства и скрывающий недостатки, получится далеко не у всех. Благо, существует особая профессия — визажист. Ее представители дарят дамам всех возрастов настоящую радость, ведь с помощью современных средств мейкапа можно без труда выглядеть еще более стильно, привлекательно и изысканно, а то и вовсе кардинально изменить свой образ. В чем же заключается трудовая деятельность визажиста, кто и как может на него выучиться и в чем секрет популярности лучших мастеров, занятых в этом значимом направлении индустрии красоты? Предлагаем разобрать по косточкам профессию визажиста вместе с нами.
Особенности профессии визажиста
Специалист-визажист — это человек, который формирует тот или иной образ лица клиента, используя средства макияжа. Недаром его зачастую называют художником по лицу (по-французски слово лицо как раз и называется visage), а иногда — художником по косметике (с английского — make up artist).
Можно сказать, что визажист знает о современной косметике все: алгоритмы и особенности ее нанесения, сочетание с формой, цветотипом и другими особенностями лица, а также может легко подобрать оптимальный набор выразительных средств, исходя из события, для которого предназначен макияж. Вооружившись косметической кисточкой, визажист, точно художник, пишет новый образ клиента и даже способен в точности отразить с помощью макияжа его внутренний мир. Неудивительно, что истинный профессионал не только ориентируется на лицо заказчика, но и воспринимает человека как единое целое. Это не всегда легко — с одной стороны, следовать моде и всемирным тенденциям, диктуемым известными косметическими брендами, а с другой — учитывать пожелания, индивидуальные особенности и даже образ жизни конкретных заказчиц. Безусловно, в ходе первичной консультации специалист может предложить и свое собственное представление о наилучших путях преображения клиента, однако навязывать его он не имеет права.
Профессия визажиста имеет три условных ответвления. Так, специалист по макияжу занимается непосредственно мейкапом. Визажист-косметолог подбирает для клиента оптимальные препараты по уходу за кожей и декоративную косметику, а затем обучает правильному использованию этих средств. В свою очередь, формированием имиджа занимается стилист-визажист.
Плюсы и минусы профессии
Бесспорные преимущества профессии визажиста — это нескучная трудовая деятельность со свободным графиком, а также возможность работать на себя. Также специализация предполагает высокую оплату труда, особенно если речь о раскрученных визажистах. И, безусловно, большим плюсом является то, что сама профессия обязывает визажиста каждый день иметь ухоженный и стильный внешний вид: для привлечения клиентов, как говорится, личным примером. Впрочем, есть у профессии и минусы — например, риск не оправдать ожидания клиента или несовпадение мнений о его грядущем преображении. Кроме того, визажист должен обладать немалой физической выносливостью, так как работает он преимущественно на ногах.
Важные качества, необходимые визажисту
Чтобы стать хорошим художником по лицу, необходимо обладать такими качествами, как развитое творческое воображение, отличный художественный вкус, чувство меры и стиля. Вместе с тем визажист — это еще и работник сферы услуг, поэтому для успешной работы ему также понадобятся коммуникабельность, пунктуальность, доброжелательность, аккуратность, умение общаться с людьми, стрессоустойчивость и уже упомянутая физическая выносливость.
Как стать визажистом?
Отвечая на вопрос, где и сколько необходимо учиться на визажиста, следует сказать, что поступить на эту специализацию можно как после 9-го, так и после 11-го класса. В первом случае распространенным путем получения профессии становится учеба в медицинском колледже. Впрочем, какие бы варианты вы ни выбрали, предметы, которые вы будете сдавать, в большинстве своем одинаковы: русский язык, математика, биология, химия. Кроме того, всех абитуриентов, как правило, тестируют на умение рисовать. Главное отличие получения профессии после 9-го или 11-го классов в том, что в первом случае учиться вы будете немного дольше.
Для получения квалификации «визажист» также можно пройти спецкурсы визажистов либо поступить в школу стилистов и визажистов, студию по обучению макияжу, колледж индустрии красоты и т. д. В них вы научитесь не только техникам макияжа и работы с кожей лица, но и тонкостям обращения с клиентами.
Сколько зарабатывает и где работает визажист?
Для хорошего визажиста всегда открыты двери многочисленных салонов красоты, косметологических кабинетов, модельных агентств, театральных и кинематографических студий, специализированных магазинов и шоурумов известных косметических марок. Став настоящим мастером, вы также сможете открыть собственный салон и иметь постоянный поток клиентуры, а также открыть собственные курсы визажистов. Средняя заработная плата специалиста-визажиста составляет от 30 до 120 тысяч по России и от 60 до 200 тысяч по Москве.