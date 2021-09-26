Комета размером в 150 километров держит курс в сторону Солнца

Вашингтон, 26 сентября. Комета размером в 150 километров окажется на минимальном расстоянии от Солнца в 2031 году, заявили ученые из Корнелльского университета.

Согласно данным ученых, не так давно в Солнечную систему влетела гигантская комета Бернардинелли — Бернштейна. Ее размеры составляют около 150 километров в поперечнике. Небесное тело, как отмечают американские астрономы, держит курс к Солнцу.

Долгое время комета находилась в Облаке Оорта — гигантском пузыре, который окружает Солнечную систему. Из него ее вытолкнули «некие силы». Астрономы считают, что уже к 2031 году мега-комета окажется на минимальном расстоянии от Солнца, но орбиту Земли она не пересечет. Согласно предварительным исследованиям, небесное тело пролетит не ближе орбиты Сатурна.

Не так давно ученые NASA заявили о намерениях провести репетицию Армагеддона. Специалисты намерены отработать технологию, которая позволит «отбивать» от Земли астероиды. Ученые хотят направить специализированный зонд к потенциально опасному объекту в космосе, а затем увести его от Голубой планеты.