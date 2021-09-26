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Фильм о российском социологе Шугалее показали зрителям из Мали

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 12:06
Общество
Фильм о российском социологе Шугалее показали зрителям из Мали
кадр из фильма «Шугалей-3»

Бамако, 26 сентября. Премьера фильма «Шугалей-3. Возращение» состоялась в Республике Мали. Дублированную на французский язык киноленту показали на канале M7TV.

В начале сентября в России состоялась премьера приключенческого боевика «Шугалей-3. Возвращение», основанного на реальных событиях. Как и предыдущие части, третий фильм перевели на несколько языков. В Республике Мали его показали на французском. На малийском телеканале M7TV примерный показ ChougaleЇ 3 состоялся 25 сентября, сообщают «Народные новости».

В центре событий третьего фильма снова оказались ученый-социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан. По сюжету, они наконец выбрались из ливийской тюрьмы «Митига» и вернулись на родину. Однако на этом приключения не заканчиваются: социолог получает сообщение от управляющего банком в Триполи Фарида. Тот готов поделиться информацией, которая позволит миру узнать правду о событиях в Ливии. Шугалей вместе с Суэйфаном снова покидают Санкт-Петербург и отправляются в Каир на встречу с другом, однако того похищают у них на глазах.

Первые две части трилогии были переведены на четыре языка: английский, французский, турецкий и арабский. Фильмы транслировались в странах Европы и Ближнего Востока. Расширение аудитории позволило придать большей огласке историю социолога и его переводчика, которая произошла с ними в Ливии. Польский журнал Wolnemedia позже посвятил второму фильму про Шугалея материал, в котором отметил, что создатели картины сумели достоверно показать реальную обстановку, царящую в североафриканской стране.

В онлайн-кинотеатрах зрители удостоили заключительную часть трилогии высоких оценок и отметили, что «Шугалей-3. Возвращение» может по-настоящему заинтересовать совершенно новой историей о приключениях ученого и выдерживает идеальный баланс между детективом и боевиком.

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