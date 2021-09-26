Netflix представил тизер боевика «Эвакуация-2» с Крисом Хемсвортом в главной роли

Лос-Анджелес, 26 сентября. На YouTube-канале Netflix Russia вышел тизер сиквела «Тайлер Рейк: операция по спасению». Точная дата премьеры пока не называлась, известно, что релиз состоится в 2022 году.

Создатели картины с помощью тизера наконец-то ответили на вопрос, донимавший всех поклонников боевика: выжил ли главный герой — наемник Тайлер Рейк — после драматического боя на мосту. Первая часть «Операции по спасению» вышла в прошлом году. Netflix сделали ставку на трудное время для индустрии из-за пандемии коронавируса: релизы крупнобюджетных картин откладывались, однако потребность в подобных фильмах никуда не делась.

Стриминговый сервис продвигал свой проект «Тайлер Рейк: операция по спасению» как свою самую оригинальную картину. Продюсеры фильма были уверены в успехе, поэтому еще в начале производства заявляли о намерении сделать из «Операции спасения» франшизу. Боевик был хорошо встречен критиками и зрителями: он получил высокие оценки, а также похвалу за выверенность сюжета и ураганное действие. Кроме того, многие отмечали, что фильм помог звезде кинокомиксов Marvel Крису Хемсворту раскрыться с новой стороны.

Вторую часть также срежиссирует Сэм Харгрейв. В одном из интервью он рассказал, что «Операция по спасению» обрастет не только сиквелами, но и спин-оффами. Эту информацию подтвердили и сценаристы проекта братья Джо и Энтони Руссо.

Стриминговый сервис Netflix ранее выпустил трейлер нового мультсериала «Аркейн». Проект создан по вселенной знаменитой игры League of Legends. В описании под роликом указано, что первые серии «Аркейна» выйдут 7 ноября.