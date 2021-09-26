iPhone 13 Pro Max смог десять часов проработать без подзарядки

Купертино, 26 сентября. Ютубер Арун Майни изучил продолжительность работы смартфонов iPhone 13 без подзарядки. Наибольшую автономность показала версия Pro Max.

Блогер отметил, что у всех тестируемых iPhone были полностью работоспособные аккумуляторы, на них была установлена ​​эквивалентная яркость, а каждое устройство использовалось по одинаковому сценарию. Исследование не является научным, но дает хорошее представление об отличии iPhone 13 от предыдущих поколений.

Победил в тесте iPhone 13 Pro Max — он показал впечатляющие 9 часов и 52 минуты автономной работы при непрерывном использовании. Исследователь отметил, что это самое продолжительное время автономной работы из всех когда- либо тестируемых им iPhone. Самый скромный показатель был у iPhone SE — 3 часа 38 минут.

Предложение Еврокомиссии ввести в ЕС единый стандарт для зарядки смартфонов и планшетов навредит пользователям, считают в американской корпорации Apple.

Конфликты в технологической сфере неоднократно переходили в политическую плоскость. Власти Китая добились освобождения финансового директора компании Huawei. Гражданка КНР Мэн Ваньчжоу три года находилась под домашним арестом в Канаде. Власти страны приняли решение задержать ее по запросу США, отмечает INFOX.