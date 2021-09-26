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iPhone 13 Pro Max смог десять часов проработать без подзарядки
Общество
iPhone 13 Pro Max смог десять часов проработать без подзарядки
Prt Scr youtube.com  /  EverythingApplePro E A P

Купертино, 26 сентября. Ютубер Арун Майни изучил продолжительность работы смартфонов iPhone 13 без подзарядки. Наибольшую автономность показала версия Pro Max.

Блогер отметил, что у всех тестируемых iPhone были полностью работоспособные аккумуляторы, на них была установлена ​​эквивалентная яркость, а каждое устройство использовалось по одинаковому сценарию. Исследование не является научным, но дает хорошее представление об отличии iPhone 13 от предыдущих поколений.

Победил в тесте iPhone 13 Pro Max — он показал впечатляющие 9 часов и 52 минуты автономной работы при непрерывном использовании. Исследователь отметил, что это самое продолжительное время автономной работы из всех когда- либо тестируемых им iPhone. Самый скромный показатель был у iPhone SE — 3 часа 38 минут.

Предложение Еврокомиссии ввести в ЕС единый стандарт для зарядки смартфонов и планшетов навредит пользователям, считают в американской корпорации Apple.

Конфликты в технологической сфере неоднократно переходили в политическую плоскость. Власти Китая добились освобождения финансового директора компании Huawei. Гражданка КНР Мэн Ваньчжоу три года находилась под домашним арестом в Канаде. Власти страны приняли решение задержать ее по запросу США, отмечает INFOX.

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