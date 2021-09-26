Бригада Сергея Карасева обслужит матч ЛЧ «Порту» — «Ливерпуль»

Порту, 26 сентября. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Порту» и «Ливерпулем».

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила о назначении российской бригады судей во главе с Сергеем Карасевым на игру Лиги чемпионов сезона-2021/22 «Порту» — «Ливерпуль». Матч состоится на португальском стадионе «Драгау» 28 сентября.

Минувшим летом бригада Карасева обслуживала три игры чемпионата Европы по футболу, в том числе поединок 1/8 финала между сборными Нидерландов и Чехии. Российский судья также был четвертым арбитром на полуфинале континентального первенства, в котором Италия победила Испанию.

Ранее экс-арбитр ФИФА Витор Мелу Перейра был назначен руководителем департамента судейства Российского футбольного союза (РФС). На этом посту он сменил венгра Виктора Кашшаи.