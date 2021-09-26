Нарышкин: Москве следует внимательно отнестись к созданию AUKUS

Москва, 26 сентября. Россия должна внимательно отнестись к созданию военного альянса с участием США, Австралии и Великобритании. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Ранее стало известно, что Вашингтон, Лондон и Канберра создали новый военный альянс AUKUS с целью защиты собственных интересов в Индо-Тихоокеанском регионе. При этом США намерены передать Австралии технологии создания атомных субмарин, которые будут построены на верфях Аделаиды.

Нарышкин отметил, что заявления Вашингтона о необходимости сосредоточиться на внутренней безопасности США не соответствуют действительности. По его словам, американские власти продолжают работать над новыми экспансионистскими планами.

«Часто слова руководителей США расходятся с действиями. Мы сейчас уже видим разработку новых наступательных планов», — рассказал глава СВР в интервью RT.

Он также добавил, что Москве следует внимательно следить за действиями США в рамках AUKUS, так как это может привести к увеличению американского военного присутствия в Индо-Тихоокеанском регионе.