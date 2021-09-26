Нарышкин заявил о способности России гарантировать безопасность в киберпространстве

Москва, 26 сентября. Россия имеет возможности для обеспечения своей безопасности в киберпространстве. Такое заявление сделал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По его словам, данный вопрос является особо актуальным на фоне наращивания наступательного потенциала в этой сфере зарубежными странами.

«Мы видим, как наши партнеры наращивают свой наступательный киберпотенциал как в Соединенных Штатах, так и странах-членах НАТО, но я могу заверить зрителей этой программы, что Россия способна обеспечить и обеспечит информационную безопасность», — указал Нарышкин в интервью телеканалу RT.

Глава СВР при этом добавил, что Москва внимательно следит за развитием технологий в данной сфере, так как это поможет обеспечить национальную безопасность.

Ранее он также сообщил, что представители Службы внешней разведки России сотрудничают с другими разведывательными структурами по ситуации в Афганистане.