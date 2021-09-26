Участник «Битвы экстрасенсов» рассказал о магическом влиянии Моргенштерна на Клаву Коку

Москва, 26 сентября. В эфир ТНТ вышел уже 22 сезон шоу «Битва экстрасенсов». Звездным гостем одного из испытаний стала певица Клава Кока, которая хотела лично проверить способности участников.

Старт нового сезона «Битвы экстрасенсов» предвещал большой скандал: ведущий и главный скептик проекта Сергей Сафронов был обвинен во взяточничестве за подсказки. И хотя он смог в суде доказать свою невиновность, на канал он не вернулся. Его место занял петербургский менталист Илья Ларионов. Теперь он будет следить за чистой всех экспериментов.

Несмотря на громкий инцидент, новый сезон мистического шоу начался очень ярко и преподнес немало сюрпризов. На первом этапе участникам предлагалось угадать, что же находится за непроницаемой темной ширмой. Организаторы спрятали динамит и даже установили таймер: экстрасенсы, которым удалось почувствовать опасность от таинственного предмета прошли в финал. После испытания с поиском человека в багажнике колдунов и ведуний ждала встреча с Мистером X, которым в этом сезоне стала певица Клава Кока. Позже артистка призналась, что с детства смотрит «Битву экстрасенсов» и не смогла отказать от участия в проекте.

Исполнительница надеялась, что участники расскажут о ее отношениях с экс-возлюбленным, блогером Димой Гордеем. Однако рядом со звездой увидели другого мужчину. Колдун Максим заявил, что чувствует на Клаве Коке знакомую колдовскую энергию молодого парня. Позже оказалось, что речь идет о скандально известном рэпере Моргенштерне.

«Как будто кто-то из моих с тобой работал <...> Парень мне в сыновья годится, но людьми может управлять только так. Много знаков на нем, что-то связало вас, какой-то ритуал. Либо секс, либо еще что-то», — заявил участник, вогнав певицу в краску.

Клава Кока призналась, что после сотрудничества с Моргенштерном ее дела магическим образом «пошли в гору». По словам звезды, у ее коллеги невероятная сила мысли и энергия, из-за чего его часто связывают с колдовством.

Сам Моргенштерн сейчас наслаждается семейной жизнью с блогером Диларой Зинатуллиной. На днях супруга рэпера поделилась романтичными кадрами из путешествия. В ответ на фото фанаты предположили, что пара находится в ожидании первенца.