Группа ученых Университета Аризоны нашла в Марокко древнейшее украшение мира

Рабат, 26 сентября. Археологи Аризонского Университета во главе со Стивеном Л. Куном обнаружили в западном Марокко украшение, возраст которого достигает 150 тысяч лет.

Украшение представляет собой ожерелье, состоящее из 33 бусин раковины морской улитки, каждая из которых в диаметре достигает одного сантиметра. Находка была обнаружена в устье пещеры Бизмун недалеко от Эс-Сувейра, Марокко.

Характерные отверстия на бусинах говорят о том, что они могли использоваться отдельно от ожерелья в виде сережек или брошей. Ученые отметили, что уникальность этого украшения заключается не только в том, что оно самое старое в мире. Оно характеризует начало развития невербального общения на Земле.

Найденный клад оставляет больше вопросов для экспертов, чем предоставляет ответов. Бусины, найденные археологами, скорее всего, несли символ идентификатора личности в районах Северной Африки. Подобная находка меняет представления экспертов о времени, в которое образовывались первые формы символического поведения.

Недавно хорватские ученые сделали необычную находку на дне Адриатического моря. Специалисты обнаружили судно, которое ходило еще во II веке до нашей эры.