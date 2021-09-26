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Группа ученых Университета Аризоны нашла в Марокко древнейшее украшение мира
Наука
Группа ученых Университета Аризоны нашла в Марокко древнейшее украшение мира
pixabay.com

Рабат, 26 сентября. Археологи Аризонского Университета во главе со Стивеном Л. Куном обнаружили в западном Марокко украшение, возраст которого достигает 150 тысяч лет.

Украшение представляет собой ожерелье, состоящее из 33 бусин раковины морской улитки, каждая из которых в диаметре достигает одного сантиметра. Находка была обнаружена в устье пещеры Бизмун недалеко от Эс-Сувейра, Марокко.

Характерные отверстия на бусинах говорят о том, что они могли использоваться отдельно от ожерелья в виде сережек или брошей. Ученые отметили, что уникальность этого украшения заключается не только в том, что оно самое старое в мире. Оно характеризует начало развития невербального общения на Земле.

Найденный клад оставляет больше вопросов для экспертов, чем предоставляет ответов. Бусины, найденные археологами, скорее всего, несли символ идентификатора личности в районах Северной Африки. Подобная находка меняет представления экспертов о времени, в которое образовывались первые формы символического поведения.

Недавно хорватские ученые сделали необычную находку на дне Адриатического моря. Специалисты обнаружили судно, которое ходило еще во II веке до нашей эры.

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археология марокко ожерелье
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