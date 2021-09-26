Нарышкин заявил о намерении Запада управлять людьми с помощью электромагнитных волн

Москва, 26 сентября. Запад активно изучал возможность управлять людьми с помощью электромагнитных волн, сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

Директор СВР РФ ответил на сообщения о так называемом гаванском синдроме, на который жаловались сотрудники посольства США на Кубе. Нарышкин уточнил, что на Западе проводились исследования по теме воздействия различных электромагнитных волн и колебаний на человеческий мозг.

Ранее Сергей Нарышкин объяснил, чем российская разведка лучше ЦРУ. По его словам, финансовые ресурсы ЦРУ превосходят бюджет СВР России, однако русские побеждают с помощью умения.