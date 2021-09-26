Вдова Караченцова нелестно отозвалась о Собчак и Богомолове

Москва, 26 сентября. Вдова актера Николая Караченцова, заслуженная артистка РФ Людмила Поргина раскритиковала режиссера Константина Богомолова и его супругу, журналистку Ксению Собчак.

Поргина оказалась на стороне актера Дмитрия Певцова, который предложил ввести цензуру в искусстве. По словам артиста, сейчас театральным и кинодеятелям «можно все», и это оправдывается видением художника.

Вдова Караченцова тоже недовольна современными спектаклями, создатели которых переосмысляют произведения классиков. Особенно нелестно Поргина отозвалась о Богомолове и Собчак.

«Почему Костя Богомолов переписывает все: Гоголя, Пушкина... Так ему хочется, кто ему позволил это делать? Кто вы такие? Никто. Это страшное время», — возмутилась актриса.

Артистка считает цензуру необходимой, чтобы на театральной сцене не было голых тел. Например, вдова Караченцова осталась крайне разочарована спектаклем Кирилла Серебренникова, в котором по сцене бегали обнаженные парни. Актриса, посетившая постановку вместе с внуком, ушла из театра через 15 минут, а на спектакле Богомолова она досидела только до конца первого акта.

«Пускай они с Ксенией Собчак объединяются, они поженились, все хорошо, но это не искусство, ни она, ни он», — подытожила Поргина в комментарии порталу BLITZ+.

Ранее Людмила Поргина вспомнила о поцелуе с Жан-Полем Бельмондо. Николай Караченцов озвучивал французского актера, хотя у них не совпадал тембр голоса.