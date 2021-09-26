Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 сентября 12:38
12:36
Армия
Минобороны Украины: эксперты НАТО оценят состояние украинских войск РХБЗ
12:35
Происшествия
Фура смяла легковушку под Нижним Новгородом: погибли трое мужчин
12:32
Весь мир
Новое правительство поможет ОАЭ реализовать глобальный план UAE Centennial 2071
12:32
Происшествия
Иномарка врезалась в столб на «проклятом повороте» в Екатеринбурге
12:31
Политика
Шойгу восхитился «камином» в палатке Путина на отдыхе в тайге
12:31
Общество
Глава СВР Нарышкин объяснил, почему доклад США о COVID-19 является непрофессиональным
12:31
Армия
Global Times: высотный дрон-разведчик WZ-7 покажут на авиасалоне China 2021
12:30
Общество
Бывший игрок «Зенита» Герасимец скончался после футбольного матча
12:22
Армия
Daily Mail: бойцы британского спецназа получили на вооружение новую крупнокалиберную винтовку
12:21
Общество
Лицо как холст: все тонкости и подробности профессии визажиста
Все новости

Вдова Караченцова нелестно отозвалась о Собчак и Богомолове
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова нелестно отозвалась о Собчак и Богомолове
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 26 сентября. Вдова актера Николая Караченцова, заслуженная артистка РФ Людмила Поргина раскритиковала режиссера Константина Богомолова и его супругу, журналистку Ксению Собчак.

Поргина оказалась на стороне актера Дмитрия Певцова, который предложил ввести цензуру в искусстве. По словам артиста, сейчас театральным и кинодеятелям «можно все», и это оправдывается видением художника.

Вдова Караченцова тоже недовольна современными спектаклями, создатели которых переосмысляют произведения классиков. Особенно нелестно Поргина отозвалась о Богомолове и Собчак.

«Почему Костя Богомолов переписывает все: Гоголя, Пушкина... Так ему хочется, кто ему позволил это делать? Кто вы такие? Никто. Это страшное время», — возмутилась актриса.

Артистка считает цензуру необходимой, чтобы на театральной сцене не было голых тел. Например, вдова Караченцова осталась крайне разочарована спектаклем Кирилла Серебренникова, в котором по сцене бегали обнаженные парни. Актриса, посетившая постановку вместе с внуком, ушла из театра через 15 минут, а на спектакле Богомолова она досидела только до конца первого акта.

«Пускай они с Ксенией Собчак объединяются, они поженились, все хорошо, но это не искусство, ни она, ни он», — подытожила Поргина в комментарии порталу BLITZ+.

Ранее Людмила Поргина вспомнила о поцелуе с Жан-Полем Бельмондо. Николай Караченцов озвучивал французского актера, хотя у них не совпадал тембр голоса.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Вдова Караченцова нелестно отозвалась о Собчак и Богомолове
собчак поргина богомолов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru