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Советник главы офиса Зеленского Арестович назвал российских генералов профессионалами
Армия
Советник главы офиса Зеленского Арестович назвал российских генералов профессионалами
facebook.com  /  Алексей Арестович

Киев, 26 сентября. Решающего военного преимущества над Украиной Россия якобы не имеет, заявил советник главы администрации украинского лидера Алексей Арестович.

Киев имеет «военный паритет» с Москвой, считает украинский политик. По его мнению, у России якобы нет преимущества над Украиной в оборонной сфере. В своем заявлении в беседе с журналистами Арестович назвал генералов ВС РФ профессионалами, которые информируют об этом российское правительство.

«У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы — профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства», — утверждает советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Боеспособность российских войск якобы будет утрачена на продолжительный период времени в случае вооруженного конфликта между Украиной и РФ, считает Арестович. Примечательно, что он никак не обосновал свою точку зрения и не объяснил, на основе чего были сделаны подобные выводы. Тем не менее реальное положение дел в ВСУ оставляет желать лучшего, ранее отметил генерал-майор запаса Владимир Богатырев. По его словам, украинская армия находится в критическом состоянии, испытывая дефицит боеприпасов и продовольствия. Кроме того, он указал на недостаточное финансирование войск Киевом.

Подобное мнение высказал и военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин, который обратил внимание на катастрофический упадок в оборонной сфере Украины. Он заявил о плачевном состоянии ВСУ, а также о почти полном развале всей украинской военной промышленности. Эксперт считает, что все эти факторы крайне негативно влияют на боеспособность армии Украины.

Ранее в Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили о задержании сотрудниками СБУ двух военнослужащих ВСУ, которые намеревались незаконно реализовать боеприпасы, выкраденные из зоны «операции объединенных сил». Тайник с оружием, оборудованный солдатами, был обнаружен правоохранителями в населенном пункте Лисичанск.

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