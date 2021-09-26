Советник главы офиса Зеленского Арестович назвал российских генералов профессионалами

Киев, 26 сентября. Решающего военного преимущества над Украиной Россия якобы не имеет, заявил советник главы администрации украинского лидера Алексей Арестович.

Киев имеет «военный паритет» с Москвой, считает украинский политик. По его мнению, у России якобы нет преимущества над Украиной в оборонной сфере. В своем заявлении в беседе с журналистами Арестович назвал генералов ВС РФ профессионалами, которые информируют об этом российское правительство.

«У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы — профессионалы, думаю, они доносят это до сведения своего политического руководства», — утверждает советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

Боеспособность российских войск якобы будет утрачена на продолжительный период времени в случае вооруженного конфликта между Украиной и РФ, считает Арестович. Примечательно, что он никак не обосновал свою точку зрения и не объяснил, на основе чего были сделаны подобные выводы. Тем не менее реальное положение дел в ВСУ оставляет желать лучшего, ранее отметил генерал-майор запаса Владимир Богатырев. По его словам, украинская армия находится в критическом состоянии, испытывая дефицит боеприпасов и продовольствия. Кроме того, он указал на недостаточное финансирование войск Киевом.

Подобное мнение высказал и военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин, который обратил внимание на катастрофический упадок в оборонной сфере Украины. Он заявил о плачевном состоянии ВСУ, а также о почти полном развале всей украинской военной промышленности. Эксперт считает, что все эти факторы крайне негативно влияют на боеспособность армии Украины.

Ранее в Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили о задержании сотрудниками СБУ двух военнослужащих ВСУ, которые намеревались незаконно реализовать боеприпасы, выкраденные из зоны «операции объединенных сил». Тайник с оружием, оборудованный солдатами, был обнаружен правоохранителями в населенном пункте Лисичанск.