Золотая осень наступит в европейской части России на следующей неделе

Москва, 26 сентября. Жителей европейской части России в последний день недели ожидает умеренно теплая погода. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Столбики термометров покажут от +10 до +13 градусов. Из-за низкого давления в регионе будут теплые ночи. К начала грядущей рабочей недели антициклон принесет в регион малооблачную погоду, осадков при этом не предвидится.

На следующей неделе также наступит золотая осень — солнечных дней будет гораздо больше. Днем температура воздуха поднимется до +12 градусов. Также не исключена вероятность заморозков.