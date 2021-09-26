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Проклова не знает, как будет жить на пенсию в 18 тыс. рублей после завершения карьеры
Шоу-бизнес
Проклова не знает, как будет жить на пенсию в 18 тыс. рублей после завершения карьеры
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova

Москва, 26 сентября. Известная актриса Елена Проклова, несмотря на все звания и регалия, получает пенсию в размере 18 тысяч рублей. Она уверена, что этих денег ей не хватит, когда она завершит карьеру.

Звезда объяснила, что при расчете ее пенсионных выплат был учтен только период, когда она получала 80 рублей. Годы популярности с высокими гонорарами за съемки Проклова подтвердить не могла: у нее нет документов, чтобы инициировать перерасчет своей скромной пенсии.

По признанию артистки, пока она не голодает, ведь ее работа на телевидение хорошо оплачивается. Сейчас Елена Проклова зарабатывает около одного миллиона рублей в месяц, однако приходит в ужас от осознания, что ей придется жить на 18 тысяч после завершения карьеры. Актриса корит саму себя, ведь о подушке безопасности нужно было думать заранее.

«Главное, чтобы было здоровье, а там уж я придумаю, как жить. В моей профессии я ничего не решаю, я в этом плане человек зависимый. Сдавать жилье я не смогу, у нас один на всех дом в Подмосковье», — заявила звезда в программе «Место встречи».

Откладывать деньги у артистки, к сожалению, не получается. Больших расходов требует строительство дома в Сочи, где она планирует провести «финал жизни». Проклова надеется, что в скором времени работы будут закончены.

Недавно о своей пенсии рассказала известная певица Лолита Милявская. Оказалось, что она, в отличие от коллеги и подруги Аллы Пугачевой, получает в два раза меньше. Пенсия Примадонны составляет 46 тысяч рублей.

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актриса пенсия проклова
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