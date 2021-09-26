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Украина согласует бюджет в Вашингтоне в надежде на транш МВФ

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 11:26
Экономика
Украина согласует бюджет в Вашингтоне в надежде на транш МВФ
Федеральное агентство новостей

Киев, 26 сентября. Верховная рада Украины рассматривает бюджет государства на следующий год, однако реального решения ждут из Белого дома.

Украинские власти уже не в первый раз позволяют Соединенным Штатам контролировать распределение средств внутри собственного государства. Киев рассчитывает получить одобрение и доступ к очередному кредитному траншу. Об этом сообщает РИА Новости.

Американцы переписали значительную часть украинского бюджета в 2020 году, поэтому в этот раз документ заранее подготовлен к правкам вашингтонского «шерифа». Основным изменением может стать минорное увеличение налоговой нагрузки на бизнес, которое может принести в бюджет дополнительный миллиард долларов.

Предполагаемые доходы бюджета Украины в 2022 году составят 44,3 миллиарда долларов. Это немного превосходит прогнозируемые доходы бюджета Москвы на текущий год — 39,4 миллиарда долларов.

Украина ранее проводила совместные учения с американскими военнослужащими. Войска стран участвовали в тренировке Rapid Trident-2021. Бойцы десантировались с военно-транспортных самолетов.

Вашингтон активно пытается насаждать военную гегемонию в Индо-Тихоокеанском регионе, передает INFOX. Это может вылиться в конфронтацию с Китаем.

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