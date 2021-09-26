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Президент Германии проголосовал на парламентских выборах в ФРГ

  /   Обновлено: 26 сентября 2021 12:09
Политика
Президент Германии проголосовал на парламентских выборах в ФРГ
pixabay.com

Берлин, 26 сентября. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с супругой проголосовали на выборах в бундестаг. Об этом сообщают СМИ.

Немецкий президент посетил избирательный участок, который находится в одной из школ Берлина. Его жена Эльке Бюденбендер тоже проголосовала на парламентских выборах в ФРГ.

Как сообщалось ранее, выборы в бундестаг проходят 26 сентября. Избирательные участки начали работу в 09:00 по московскому времени. После выборов будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером Германии.

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