Президент Германии проголосовал на парламентских выборах в ФРГ

Берлин, 26 сентября. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вместе с супругой проголосовали на выборах в бундестаг. Об этом сообщают СМИ.

Немецкий президент посетил избирательный участок, который находится в одной из школ Берлина. Его жена Эльке Бюденбендер тоже проголосовала на парламентских выборах в ФРГ.

Как сообщалось ранее, выборы в бундестаг проходят 26 сентября. Избирательные участки начали работу в 09:00 по московскому времени. После выборов будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером Германии.