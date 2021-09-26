Немецкая кондитерская выпустила марципановый десерт в форме головы Меркель

Берлин, 26 сентября. Сувениры с изображением канцлера ФРГ Ангелы Меркель поступили в продажу. Онлайн-магазины Германии предлагают купить их на память о 16-летнем правлении главы исполнительной власти.

Среди продукции деревянные статуи, плюшевые медведи и золотые монеты. На многих сувенирах запечатлены дата правления Меркель и надпись «Спасибо, мамочка».

В берлинских лавках таких товаров нет. Однако интернет-магазины располагают большим выбором. Продукция поступила в продажу в день парламентских выборов в ФРГ.

Не остались в стороне и немецкие кондитерские. Они также приготовили вкусные сувениры. Фирма Odenwälder Marzipan Konditorei выпустила десерт в форме головы канцлера. Доставка «сладкой Меркель» осуществляется по всей Германии и Австрии. Представители компании-производителя отметили, десерт предназначен для тех, кто желает канцлеру самого лучшего на пенсии.

Ранее стало известно, что в ФРГ стартовали выборы в бундестаг. Утром 26 сентября на территории страны открылись избирательные участки. Процедура голосования завершится в 18:00 по местному времени. Вскоре после этого станут известны результаты выборов.

Ангела Меркель сообщила, что не будет в этот раз претендовать на должность канцлера. Кроме того, после избрания нового главы правительства она намерена уйти из политики.